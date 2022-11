Káčer: Novinári nesmú čeliť dileme, či zverejnia článok, alebo ostanú nažive

Vyhlásil to v piatok vo Viedni slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer, ktorý tam vystúpil na medzinárodnej konferencii pri príležitosti desiateho výročia prijatia Akčného plánu OSN pre bezpečnosť novinárov. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva.

„Demokracia neprežije bez nezávislých a pluralitných médií. Ich sloboda znamená, že novinári vykonávajú prácu bez zastrašovania, fyzických útokov či iného ohrozenia,“ vyhlásil Káčer. Zároveň vyjadril úctu všetkým novinárom a poďakoval sa im za ich službu demokracii.

„Keď v roku 2018 na Slovensku za svoju prácu zaplatil životom Ján Kuciak, ktorý odhaľoval podvody a korupciu v našej spoločnosti, bol to zlomový moment pre nás všetkých. Nebola to len vražda dvoch mladých ľudí - novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Bol to útok na naše hodnoty, na samotnú podstatu demokracie,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Na konferencii vystúpil aj nositeľ Nobelovej ceny Dmitrij Muratov, šéfredaktor nezávislého ruského denníka Novaja Gazeta. Ten vyzval predovšetkým na boj proti pretláčaniu štátnej propagandy v médiách. „Najväčším ohrozením pre novinárov je propaganda,“ citovala ho agentúra APA.