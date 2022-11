Problémy s financovaním ohrozujú fungovanie RTVS

Môžu viesť k ďalšiemu rušeniu programových služieb. Upozornil na to generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, podľa ktorého je kľúčové nájsť rýchle riešenie. Dlhodobé problémy financovania boli tiež jednou z kľúčových tém štvrtkového (3. 11.) mimoriadneho rokovania Rady RTVS.

Machaj podotkol, že inštitúcia dlhodobo čelí problémom v oblasti financovania, ktorej hlavné piliere v súčasnosti tvoria koncesionárske poplatky, zmluva so štátom a príjmy z vysielania reklamy. „Momentálne pracujeme na novej zmluve so štátom, ktorá by mala byť schválená v najbližších týždňoch a zároveň rokujeme o výške kompenzácií za výpadky z koncesií, ktoré môžeme očakávať,“ priblížil Machaj s tým, že bez garancie finančných zdrojov nie je možné nastaviť rozpočet RTVS na rok 2023.

Problém je podľa neho dlhodobo odsúvaný a vyžaduje systémové riešenie. Návrh ministerstva kultúry, ktoré vidí riešenie v legislatívnej zmene zákona o RTVS, považuje za beh na dlhé trate. „Pre nás je kľúčové rýchle riešenie. V opačnom prípade budeme môcť plniť len tie záväzky, ktoré nám ukladá zákon a budeme musieť výrazne obmedziť programovú ponuku RTVS,“ doplnil Machaj.

Rada RTVS vo štvrtok vyjadrila ľútosť, že napriek pozvaniu sa mimoriadneho rokovania nezúčastnili zástupcovia rezortu kultúry. „Bez aktívneho prístupu zainteresovaných inštitúcií môže mať manažment RTVS problém zostaviť vyrovnaný rozpočet na rok 2023 bez reštrikčných opatrení, ktoré by viedli k rušeniu ďalších programových služieb RTVS, ako aj k možnému obmedzeniu plnenia zákonných úloh verejnoprávneho vysielateľa,“ skonštatovala rada v uznesení.