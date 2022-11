Premiér: Deti na školách musia byť v bezpečí, inšpirovať sa pôjdeme do Fínska

Deti na školách musia byť v bezpečí a my sa o to musíme postarať. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Slovensko sa chce v tomto smere inšpirovať Fínskom, kam predseda vlády odcestuje budúci týždeň spolu so zástupcami rezortu školstva a polície.

„Radikalizácia študentov sa v poslednom období množí. Deje sa to prostredníctvom sociálnych platforiem. Inšpiráciu nachádzajú v zahraničí,“ skonštatoval Heger aj na margo štvrtkového (3. 11.) útoku študenta na strednej škole v Novákoch.

Premiér deklaruje intenzívnu komunikáciu so šéfom rezortu školstva na tému bezpečnosti na školách. Inšpirovať sa pôjdu aj do Fínska. „Beriem so sebou aj policajného prezidenta, aby sme sa pozreli, akým spôsobom rezort školstva a polícia spolupracujú v tejto otázke,“ priblížil.

Predseda vlády avizuje vypracovanie analýzy a postupu. „Navrhovať potom budeme aj konkrétne kroky,“ podotkol.