Slovenskí colníci púšťali tovar do ruských zbrojárskych firiem. Podľa Hegera ide len o domnienky

Ak by sa ukázalo, že do Ruskej federácie smeruje vývoz tovarov, ktoré sú na sankčnom zozname, podniknú sa konkrétne kroky. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v piatok v súvislosti so zisteniami Denníka N o tom, že slovenskí colníci púšťajú množstvo tovaru aj dodávateľom ruských zbrojárskych firiem. Ako podotkol Heger, ide zatiaľ len o domnienky, ktoré treba preveriť.

„Dnes je to predčasné nejako uzavrieť. Urobíme všetky nápravné kroky, ktoré budú nevyhnutné. Sankcie určite porušovať nechceme a verím, že ani neporušujeme,“ skonštatoval premiér. Treba podľa neho prešetriť, či niekto pochybil a ak áno, kto. Deklaroval, že Ukrajinu bude Slovensko podporovať aj naďalej.

Ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) požiadal, aby urobil konkrétnu analýzu. Ako upozornil predseda vlády, téma sa týka aj ministerstva hospodárstva. Jeho rozhodnutia, vydania a licencie má preskúmať minister hospodárstva Karel Hirman, no premiér sa plánuje obrátiť aj na bývalého šéfa rezortu Richarda Sulíka (SaS).

Slovenskí colníci podľa zistení Denníka N púšťajú množstvo tovaru aj dodávateľom ruských zbrojárskych firiem, Slovensko tak má pôsobiť ako zásobáreň ruskej armády. Novinári hovoria o tisícoch kusov rôznych tovarov. Ak išlo o tovar použiteľný aj na vojenské účely, mohlo by ísť o porušenie sankcií Európskej únie.