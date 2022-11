Smer odmieta, že by referendum bolo jeho kampaňou, kritizuje prezidentku

Opozičný Smer-SD odmieta, že by referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie bolo jeho kampaňou. Kritizuje prezidentku Zuzanu Čaputovú, že ho nevyhlásila na termín samosprávnych volieb, ale obrátila sa opäť na Ústavný súd SR, čo oddialilo celý proces. Keďže parlament podľa šéfa Smeru-SD Roberta Fica nechce zmeniť Ústavu SR v súvislosti s predčasnými voľbami, treba to dosiahnuť referendom.

Fico tvrdí, že momentálne nie je možné urobiť predčasné parlamentné voľby, dosiahnuť sa to dá len zmenou ústavy. „Sme jediná krajina na svete, ktorá nevie zorganizovať predčasné voľby, lebo to vraj nemáme napísané v ústave,“ vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii. Kritizuje za to prezidentku, keď sa ešte po prvom vyzbieraní podpisov na iniciovanie referenda obrátila na Ústavný súd SR. Ten povedal, že na to, aby sa cez referendum mohlo rozhodnúť o predčasných voľbách, sa musí zmeniť ústava.

Podľa Fica nejde o kampaň Smeru-SD, keďže sa len obrátili na ľudí, vzhľadom na to, že koalícia nechce zmeniť ústavu. Referendum je podľa neho legitímnou cestou a je potrebné, aby bolo v ústave uvedené, že sa dá rokovať o predčasných voľbách.

Prezidentka urobila podľa Smeru-SD všetko preto, aby nebolo referendum úspešné, keď ho vyhlásila na termín, ktorý podľa Fica nebude nikomu vyhovovať. Tvrdí, že hlava štátu chráni súčasnú vládu.

Referendum bude 21. januára 2023. Termín určila prezidentka. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. Žiadali dve otázky, tú o bezodkladnej demisii vlády dala prezidentka posúdiť Ústavnému súdu SR. Ten vyhlásil, že nie je v súlade s ústavou. Otázka preto v referende nebude.