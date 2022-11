​Spánok podľa svetových strán: Zdravotníci určili tú najlepšiu, môže dokonca pomôcť s tlakom

Mnohí z nás poznajú povedačky o tom, že posteľ si treba umiestniť tak, aby jej čelo smerovalo na konkrétnu svetovú stranu, čo má pomôcť k zlepšeniu kvality spánku. Niektorí hovoria o juhu, iní o severe alebo východe.

Tomuto tvrdeniu najnovšie pripísali dôležitosť lekári, podľa ktorých spánok podľa svetových strán vplýva nielen na dĺžku a kvalitu odpočinku, ale pravdepodobne aj na krvný tlak. Ideálny je podľa nich spánok s hlavou uloženou smerom na juh.

Robia to aj zvieratá

Svoje správanie prispôsobujú svetovým stranám najmä zvieratá, ktoré pri tom využívajú vplyv zemského elektromagnetického poľa. Môžeme to u nich pozorovať napríklad pri jedení alebo odpočinku. Farmári tiež dobre vedia, že kravy sa na pasienku zoskupujú tak, aby hlavami čelili severu.

Nie je preto prekvapením, že elektromagnetizmus pravdepodobne vplýva aj na zvyky človeka. Americká nezisková nadácia Sleep Foundation na svojej stránke uvádza, že „existujú dôkazy o tom, že spánok s hlavou uloženou na juh redukuje riziko krvného tlaku.“

Sleep Foundation sa odvoláva na štúdiu, ktorá skúmala polohu pri spánku ľudí po dobu troch mesiacov. Tí, ktorí spávali na posteli uloženej v smere sever-juh, na konci výskumu vykazovali znížený krvný tlak, lepšiu kvalitu spánku a predĺženie jeho trvania.

„Vedci teda predpokladajú, že zladenie spánku s elektromagnetickým poľom Zeme zlepšuje kvalitu spánku,“ dodáva nadácia. Zabúda však pripomenúť, že ide len o pozorovaciu štúdiu, a teda dodnes nevieme, či je to práve elektromagnetické pole, ktoré sa u účastníkov postaralo o lepší spánok.

Mohlo by vás zaujímať: Najlepšie nápoje na skrotenie vysokého krvného tlaku

Ďalší dôkaz o možnom vplyve magnetických pólov na odpočinok poskytuje štúdia z roku 2019, podľa ktorej u ľudí vystavených „zmenám elektromagnetických polí“ zaznamenali rozličné mozgové vlny, ktorých aktivita sa pri spánku prirodzene spomaľuje.

Najlepšia poloha pre zdravie

Okrem nasmerovania podľa svetových strán by ste pre optimálne zdravie mali zaujať aj vhodnú polohu na posteli. Podľa Sleep Foundation je najvýhodnejší spánok na boku alebo chrbte, ktorý poskytuje chrbtici pevnú oporu a rovnováhu, vďaka čomu sa uvoľňuje tlak na svaly a tkanivá.

Spánku na chrbte by sa však mali vyhýbať pacienti so spánkovým apnoe, keďže v tejto pozícii sú náchylnejší na skĺznutie jazyka do krku a zablokovanie dýchacích ciest. Táto poloha tiež zvyšuje riziko chrápania.

Spánok na boku je prospešný aj pre tých, ktorých trápi pálenie záhy.