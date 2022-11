Americká spoločnosť poskytne poľskej vláde úver na financovanie výstavby jadrovej elektrárne

Atómová elektráreň s technológiou Westinghouse AP1000 vznikne na pobreží Baltského mora v lokalite Lubiatowo-Kopalino v Pomoranskom vojvodstve a jej cena sa odhaduje na 19 – 21 miliárd dolárov. Uznesenie o výstavbe veľkých jadrových elektrární v stredu schválila poľská vláda a zároveň potvrdila Westinghouse ako technologického partnera pri jej výstavbe.

„Naši partneri z Westinghouse nám prisľúbili, že sú pripravení ponúknuť nám pôžičku až do výšky 17 miliárd USD,“ informoval vo štvrtok minister Waldemar Buda.

Minister uviedol, že táto ponuka stavia Poľsko do veľmi pohodlnej pozície. Krajina by však podľa neho mala mať aj iný systém financovania. O projekt by mali mať záujem aj finančné inštitúcie, pretože im „prinesie stabilný zisk na niekoľko desiatok rokov.“ „Nemyslím si, že bude potrebná nejaká daň,“ pokračoval Buda.

V rámci novej energetickej stratégie sa Varšava snaží postaviť šesť jadrových blokov s celkovou kapacitou šesť až deväť gigawattov (GW). Cieľom je obmedziť závislosť od uhlia a znížiť emisie. Prvý jadrový reaktor by mal začať pracovať v roku 2033 a dodávať približne 1,0 – 1,6 GW. Nasledujúce reaktory by sa mali stavať každé dva roky.