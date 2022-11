​Video: Žena šokuje razantnou premenou: Toto sa mi stalo s nosom počas tehotenstva

Mamička Alex Jacobsonová na TikToku zverejnila video, v ktorom komentuje svoju vizuálnu premenu počas prvého tehotenstva. Ako tvrdí, organizmus naň zareagoval masívnym opuchom po celom tele.

„Počas prvého tehotenstva sa mi nedala nasadiť obrúčka, a to aj v druhom a hlavne treťom trimestri,“ vysvetľuje Američanka. „Celkovo som poriadne opuchla.“

Opuch v prípade Jacobsonovej neobišiel ani tvár, kde najviac zasiahol jej nos. Ten podľa nej nabral až trojnásobný objem, čo dokazuje popôrodná fotografia z nemocničného lôžka. „Takto som vyzerala hneď po pôrode,“ približuje mamička.

„Celú tvár som mala spuchnutú, nos bol obrovský,“ tvrdí Jacobsonová vo videu.

Alex sa opäť prihovorila svojmu TikTokovému publiku po tom, ako druhýkrát otehotnela. Sama dúfala, že tentokrát sa jej podarí prečkať 9 mesiacov bez výraznejších opuchov, no všetka nádej bola márna.

„Už to začína,“ komentovala Jacobsonová v najnovšom videu, ktoré opäť dokladuje zväčšovanie jej nosa.

Sekcia komentárov ukázala, že opuch po počatí vôbec netreba pokladať za výnimočnú záležitosť. „Už som si myslela, že som jediná,“ zverila sa jedna z mamičiek. „Mne sa to stalo pri oboch tehotenstvách,“ tvrdí ďalšia. „Ja som to zažila, keď som čakala chlapcov. Pri dcérach to bolo iné. Možno aj ty čakáš chlapca,“ uzavrela tretia komentujúca, na čo Alex odpovedala, že aj ona skutočne čaká už druhého chlapčeka.