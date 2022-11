Po útoku na škole v Novákoch previezli do nemocnice dvoch tínedžerov

DNES - 12:03

Po incidente na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Novákoch, kde útočil študent so sekerou, previezli do nemocnice dvoch zranených tínedžerov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) Alena Krčová.

„Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc dvom zraneným tínedžerom. Ošetrili ich a transportovali do nemocnice. Vzhľadom na ich vek a citlivosť prípadu viac informácií nemôžem poskytnúť,“ uviedla Krčová. Na SOŠ v Novákoch útočil vo štvrtok dopoludnia študent sekerou. Pri incidente sa podľa polície zranila jedna osoba, nie však vážne. Študenta polícia zadržala. Prípad si prevzala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Z informácií a dôkazov získaných na mieste činu bolo totiž zistené, že v danej veci ide o podozrenie z úkladnej vraždy v štádiu pokusu na viacerých osobách. Zdieľať tento článok na Facebooku