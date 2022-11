Video: Tento test osobnosti odhalí vašu pravú tvár už za 15 sekúnd

Užívateľka TikToku Morgana O'Reillyová sa na sociálnej sieti podelila s ostatnými o jednoduchý test osobnosti, ktorý pomocou zvierat odhaľuje pravú tvár človeka.

„Nespomínam si na autora, ktorý to zverejnil, mrzí ma to. Ale myslím na to odkedy som to prvýkrát videla,“ hovorí O'Reillyová o zázračnom teste a vysvetľuje postup.

Najprv si predstavte ľubovoľné zviera – akékoľvek, ktoré vám príde na um. Potom naň na chvíľu zabudnite a predstavte si ďalšie zviera, opäť prvé, ktoré vám napadne. Aj naň na chvíľu zabudnite a predstavte si tretie zviera.

Zvolili ste si tri zvieratá, ktoré môžu odhaliť vaše nepoznané stránky, vysvetľuje Morgana. „Prvé zviera symbolizuje to, ako sa sami vnímate. Druhé zviera hovorí o tom, ako vás vnímajú iní. Posledné zviera je to, čo naozaj ste.“

Rýchly osobnostný test si od zverejnenia pozreli už takmer 3 milióny používateľov, pričom niektorí mali problém s interpretáciou svojho výsledku. „Takže ja sa vnímam ako slon, ale ostatní ma vidia ako bobra, pričom v skutočnosti som veverička, čože,“ pýta sa v komentároch jedna z používateliek. „Dobre, takže ľudia si myslia, že som prasa, ale v skutočnosti som pes,“ poznamenáva vtipne ďalší komentujúci.