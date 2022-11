7 chýb, ktoré najčastejšie opakujeme pri pečení

Na rozdiel od varenia, pri pečení sa neodpúšťajú ani drobné chyby. Ak ako amatér natrafíte na jednoduchý recept s minimálnym počtom prísad a krokov, výhru ešte nemáte zaručenú.

Väčšinu pekárskych katastrof sprevádza sedem chýb, ktoré v kuchyniach opakujeme. V recepte sa pritom priamo spomínajú len málokedy. Šikovný pekár sa nemusí učiť z vlastných chýb, ale z chýb druhých, a preto možno aj vy oceníte rady, ktoré vám v tomto článku poskytneme.

1. Prehnane ambiciózne ciele

Ak sa s rúrou ešte len zoznamujete, nepúšťajte sa hneď do cukrárenských delikates. Je vysoko pravdepodobné, že bez skúseností váš recept nedopadne podľa očakávaní, čo môže byť pre začínajúceho pekára demotivujúce. Na začiatok preto voľte jednoduchšie recepty s nižším počtom prísad. Inšpirujte sa napríklad týmito:

2. Nečítanie receptu ešte pred začiatkom

Zle alebo nedbanlivo prečítaný recept sa pri varení ešte dá zachrániť, no pečenie neposkytuje také množstvo priestoru na prešľapy. Prvý krok pred samotným pečením by preto malo byť dôsledné čítanie receptu, vďaka ktorému získate prehľad o dĺžke prípravy a všetkých potrebných ingredienciách.

Pred začiatkom si vyložte všetky potrebné prísady na jedno miesto, kde ich budete mať na dosah. Minimalizujete tým čas aj neporiadok v kuchyni.

3. Nepredhrievanie rúry

Cesto, ktoré vložíte do chladnej a postupne zahrievanej rúry, sa správa inak ako to, ktoré premiestnite z chladnejšieho prostredia do horúceho, čo požaduje väčšina receptov. Nezabudnite preto dobre vyhriať rúru ešte pred jej použitím, s čím vám pomôže aj vstavaný teplomer.

Ďalšou chybou je časté kontrolovanie koláčov a tort počas pečenia. Vizuálna kontrola nevedie k žiadnym škodám, problém však nastáva pri odchýlení dvier rúry, čím dovnútra vpúšťate studený vzduch a meníte tak prostredie. Vyhnite sa tomuto kroku v čo najväčšej možnej miere.

4. Prísady s nesprávnou teplotou

Ďalšou zásadou pečenia, na ktorú pri varení netreba až tak dbať, je správna teplota jednotlivých prísad. Miešanie studeného mlieka s teplým maslom sa vám môže nepekne vypomstiť, preto by ste vopred na dostatočne dlhú dobu mali vyložiť z chladničky všetky potrebné prísady, aby do začiatku pečenia nadobudli izbovú teplotu.

5. Nesprávne miešanie prísad

Pri pečení je dôležité najprv zmiešať suché ingrediencie, a potom ich zmiešať s mokrými. Ak si kladiete otázku, prečo, odpoveď je jednoduchá: zamiešaním suchých prísad zabezpečíte ich rovnomerné rozmiestnenie v múke. Zmiešaním mokrých prísad si zas uľahčíte následné miešanie kompletného cesta, ktoré môže byť po vynechaní tohto kroku príliš husté a lepkavé.

6. Poleva na teplú tortu

Začiatočníci v sebe často pestujú falošnú nádej, že vyliatím polevy na čerstvo upečenú tortu nič neriskujú. Opak je pravdou – ak to urobíte, všetka poleva sa vám roztopí. Na následné zdobenie si preto treba vyhradiť dostatok času.

7. Priveľa náhrad

Varené recepty si často vieme prispôsobiť podľa vlastnej vôle, no pri pečení treba postupovať opatrnejšie. Trochu sódy môžete napríklad nahradiť práškom do pečiva, ale treba dať pozor na správny pomer, ktorý je v tomto prípade ½ k 2.

Ak vám došli vajíčka, môžete ich nahradiť aquafabou z cíceru, ale pri ďalších prísadách sa už držte postupu. Ľahko by ste totiž mohli dospieť k nepríjemnej výslednej chuti.