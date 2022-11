Jurinová: V zastupiteľstve Žilinského kraja sa zopakovala situácia z minulých volieb

Na tlačovej konferencii v stredu v Žiline pripomenula, že po sobotňajších (29. 10.) voľbách sa zopakovala situácia z predchádzajúcich volieb do samosprávnych krajov.

Zhodu s poslancami chce hľadať naprieč celým politickým spektrom. „V tomto volebnom období sme vedeli udržať, kreovať a realizovať spoluprácu. Verím, že rovnako sa nám bude dariť aj v nasledujúcom období,“ uviedla Jurinová.

Zástupcov samosprávy chce osloviť, aby ŽSK iniciatívne prizývali pri riešení problémov v regiónoch. „Ak starostovia a primátori majú pocit, že komunikácia bola slabá, je mi to ľúto. Ale zároveň chcem povedať, že my sme sa museli domáhať stretnutí na úrovni regionálnych združení miest a obcí. Vždy sme intenzívne komunikovali o problémoch všetkých regiónov a aj so starostami a primátormi,“ podotkla.

ŽSK má podľa nej rozpracovaných množstvo eurofondových projektov. „Regióny sa v pripravovaných integrovaných územných stratégiách samostatne dohadujú na tom, čo je potrebné na ich rozvoj. Financie z eurofondov budú na niekoľko rokov jediným zdrojom investícií. Pre nás je prioritou dokončiť projekty, ktoré sú už rozbehnuté alebo podpísané. To nás bude zamestnávať v plnej miere, lebo sú to projekty zhruba za 80 miliónov eur,“ dodala Jurinová.