AROS upozorňuje na situáciu na železniciach,nákladné vlaky začínajú obchádzať Slovensko

Železničiari požadujú zaradenie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a celého železničného sektora medzi prioritné podniky z pohľadu podpory energií a ich zaradenie medzi kritickú infraštruktúru štátu. Žiadajú tiež vytvoriť reálnu liberalizáciu na trhu s elektrinou, aby si ju každý železničný dopravca mohol nakúpiť sám. Neistota spojená s novou koncepciou spoplatnenia koľají už zároveň spôsobila, že Slovensko začínajú nákladné vlaky obchádzať. Upozornila na to Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS).

Dopravcovia podľa nej ani tesne pred koncom roka nepoznajú cenu za železničnú dopravnú cestu ani cenu za elektrinu, ktorú im ŽSR dodávajú do trolejového vedenia. „Stále nevieme, za aké ceny budú nákladné vlaky jazdiť v novom roku po železničných koľajach. I keď v poslednom období čoraz častejšie od predstaviteľov štátu počúvame, že na riešenia je do konca roka dostatok času, treba však hlasne povedať, že nie je,“ podotkol výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka. Riešením by mohla byť reálna liberalizácia na trhu s elektrinou, aby si ju každý železničný dopravca mohol nakúpiť sám.

Asociácia dodala, že ministerstvo dopravy dotuje sumou 22,5 milióna eur ročne ŽSR, ktoré túto dotáciu prenášajú formou zliav z ceny za použitie koľají na železničných dopravcov. Ide o udržanie konkurencieschopnosti voči železnici v okolitých štátoch a voči cestnej doprave na Slovensku. Každoročná neistota, či sa tieto peniaze na podporu nájdu a či výška sumy bude dostatočná na to, aby Slovensko prepravy tovarov neobchádzali, mala byť podľa AROS odstránená novou koncepciou spoplatnenia koľají. Tú mal podľa nej vypracovať rezort dopravy a schváliť vláda v polovici tohto roka. AROS upozornila, že doteraz sa tak nestalo a z dôvodu týchto neistôt a nepredvídateľnosti ceny Slovensko začínajú nákladné vlaky obchádzať.

„Už dnes vieme o jednom z nákladných železničných dopravcov, ktorý v roku 2023 svojich 200 nákladných vlakov smerujúcich z juhovýchodnej Európy do nemeckých a holandských prístavov, ktoré v minulom období jazdili cez Slovensko a Česko, presmeruje cez Rakúsko a Nemecko. Ak sa začnú rozhodovať obchádzať Slovensko aj ďalší nákladní železniční dopravcovia, môže to byť pre železnice vážny problém,“ priblížil prezident AROS Ján Biznár.

Podľa asociácie navrhnuté riešenia neprospievajú deklarovanej snahe štátu o odbremenenie ciest od kamiónov a presunutie prepráv tovarov na železnice. AROS tvrdí, že takéto znevýhodnenie nákladnej železničnej dopravy bude mať za následok nárast kamiónovej dopravy. Nemožnosť zodpovedne sa zaväzovať pri uzatváraní budúcich kontraktov a následne garantovať svoje záväzky môže podľa asociácie negatívne ovplyvniť budúci podiel slovenských nákladných dopravcov na trhu v železničnej nákladnej preprave.