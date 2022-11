Video: Zamestnanci preliezali ploty okolo fabriky, vláda im zakázala cestu domov

Žiaden človek okrem proticovidových dobrovoľníkov, „nesmie opustiť svoje bydlisko, s výnimkou odchodu na covidový test a naliehavú liečbu“, uviedli predstavitelia ekonomickej zóny v meste Čeng-čou v provincii Che-nan v strednej Číne.

Tento krok nasledoval po tom, čo sa minulý týždeň na čínskych sociálnych sieťach objavili zábery ľudí utekajúcich z továrne, ktorú riadi taiwanský technologický gigant Foxconn a zamestnáva tam státisíce pracovníkov.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU