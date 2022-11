Svet musí investovať do ťažby ropy, aby zabránil energetickým krízam

Ak sa svet nerozhýbe, „zaseje semená budúcich energetických kríz, nielen jednej, ale viacerých“, varoval.

Ghais verí, že politici budú na nadchádzajúcom klimatickom samite COP27 otvorenejší a vypočujú si názor ropného priemyslu na diskusiu o zmene klímy.

Ropný kartel tento týždeň revidoval smerom nahor svoj výhľad dopytu po rope, pričom upozornil, že na jeho dlhodobé uspokojenie budú potrebné investície vo výške 12,1 bilióna USD (12,16 bilióna eur). Z tejto sumy by malo ísť 9,5 bilióna USD na prieskum a ťažbu alebo investície do rafinérií.

„Je to kriticky dôležité pre budúcnosť, pretože investície potrebujú čas,“ vyhlásil a pripomenul, že investície už zaostávajú a odvetvie pociťuje dôsledky v širšom meradle.

OPEC v prognóze odhaduje, že do roku 2045 dosiahne dopyt po rope 109,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. A predpokladá tiež, že do roku 2045 bude ropa predstavovať 29 % energetického mixu, čo bude pokles zo súčasných 31 % pri scenári, ktorý očakáva, že veľkosť svetovej ekonomiky sa zdvojnásobí na 270 biliónov USD zo 135 biliónov USD.

„Vzhľadom na obrovský rozsah rastu ekonomiky nie je možné uspokojiť dopyt len obnoviteľnými zdrojmi,“ povedal Ghais.

Prognózy OPEC boli zverejnené týždeň predtým, ako sa globálni lídri zídu v egyptskom Šarm aš-Šajchu na klimatickom samite.

OPEC zaujal pevné stanovisko a tvrdí, že pokusy o zníženie investícií do ropy a zemného plynu v boji proti klimatickým zmenám sú „scestné“ a nedostatok investícií do fosílnych palív by mohol viesť k nedostatku energie, nerovnováhe na trhu a vyšším cenám.

OPEC vidí budúci energetický mix, ktorý okrem obnoviteľných zdrojov energie zahŕňa aj uhľovodíky s nižšími emisiami na dosiahnutie klimatických cieľov.

Ghais zdôraznil, že dostatočné investície na udržanie voľnej kapacity sú nevyhnutné na to, aby bolo možné okamžite zasiahnuť a zabrániť akýmkoľvek energetickým šokom v budúcnosti.

„Naším kľúčovým posolstvom je, že svet bude z dlhodobého hľadiska naďalej potrebovať ropu,“ dodal.

(1 EUR = 0,9947 USD)