Nezvestného Poliaka našli mŕtveho v žľabe Ždiarskej vidly

Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. Nezvestnosť 53-ročného muža nahlásili horským záchranárom prostredníctvom TOPR - poľskej tatranskej horskej služby ešte 22. októbra.

Muž vtedy odišiel na túru zo Ždiaru smerom na Kopské sedlo a v dohodnutý čas neprišiel na stretnutie s kamarátom do Tatranskej Javoriny. Jeho mobilný telefón lokalizovali na Slovensku a do terénu sa ešte počas noci vydali dvaja záchranári z Vysokých Tatier. Prešli turistický chodník z Tatranskej Javoriny do Kopského sedla a tiež Javorovú dolinu. Nezvestného muža sa nepodarilo nájsť ani nasledujúce dva dni, keď po ňom pátrali aj za pomoci vrtuľníka Letky Ministerstva vnútra SR a záchranárov so psami. „Vďaka priaznivému počasiu sa podarilo prepátrať veľké územia zo vzduchu aj zo zeme, no bezúspešne. V ďalší deň sa rozšírila aj lokalita pátrania za predpokladu, že by sa tam mohol turista nachádzať, ak počas túry zmenil plány,“ dodáva HZS. Vo veľmi nedostupnom teréne záchranári muža hľadali aj za pomoci dronov, no všade bezvýsledne. Nasledujúci deň bolo pátranie pozastavené s tým, že pri zistení nových informácií sa záchranári vrátia do terénu.

„V pondelok (31.10.) v neskorých večerných hodinách nás kontaktoval turista z Poľska, že v lokalite pod Ždiarskou vidlou našiel kreditnú kartu nezvestného muža a jednu retiazkovú mačku. Na základe nových získaných informácií a polohy nájdených vecí sa hneď na druhý deň 12 horských záchranárov vrátane psovodov a dvoch príslušníkov s dronmi vrátilo do terénu,“ uvádza HZS s tým, že krátko po obede sa im v jednom zo žľabov Ždiarskej vidly, smerom na Hlásnu skalu, podarilo nájsť telesné pozostatky nezvestného muža.

Vzhľadom na miesto nálezu v nadmorskej výške približne 1900 metrov a ťažko dostupný a exponovaný terén budú telesné pozostatky nebohého turistu transportované v stredu 2. novembra v súčinnosti s leteckou technikou.