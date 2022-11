Juhokórejsky minister vnútra sa ospravedlnil za vznik tlačenice v Soule

Británia: Bezmäsité piatky katolíkov by mohli prispieť k zníženiu emisií uhlíka

Pápež František by mohol pomôcť znížiť celosvetové množstvo emisií uhlíka, ak by katolíkov vyzval, aby sa vrátili k nejedeniu mäsa v piatok. Uviedol to v utorok tím vedcov z Cambridgeskej univerzity.