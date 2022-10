SND už má náhradu za Drličku. Dočasne ho povedie tento muž

Zvieracia ríša je plná prekvapení: Vedci našli nového tvora, ktorý je svoje „šušne“

DNES - 17:33 Domáce

My to považujeme za neslušné a nechutné, no vo zvieracej ríši existuje „elitný“ klub zvierat, ktorým nerobí problém pochutnať si na tom, čo nájdu vo svojom nose.