5 vecí, ktoré by ste v stavebninách nikdy nemali robiť

Noví nadšení kutilovia sa občas v stavebninách či železiarstve správajú ako dieťa v cukrárni. Všetko je zaujímavé, úžasné nástroje sú vystavené a v jednotlivých uličkách lákajú na dotyk materiály. Hoci je takýto nákup pre mnohých úžasná udalosť, nasledujúce veci by ste v stavebninách robiť nemali.

Nepoužívajte vybavenie obchodu bez povolenia

Dlhšie čakanie v obchode na obsluhu často láka vyriešiť si požiadavku na vlastnú päsť. Odrezať si lano, namerať či odvážiť si materiál, vybrať si ťažké bremená z políc. Zariadenia v obchode však nepoužívajte. Prípadná nehoda môže vyjsť daný obchod poriadne draho a ak by sa aj nič nestalo, môžu vás zamestnanci z obchodu vykázať. Ak vám to vyslovene nepovolia, tak nechajte tieto aktivity radšej profesionálom.

Nenechávajte náradie a diely v nesprávnych nádobách

Matice, skrutky, podložky, klince šróby - všetky drobné diely sú v obchode zoradené podľa veľkosti a typu. Ak ich umiestnite na nesprávne miesto, narobíte ťažkosti osobe, ktorá ich bude hľadať po vás, a zamestnancom obchodu prácu navyše. Ak si nepamätáte, odkiaľ ste materiál vzali, požiadajte o pomoc pracovníkov.

Nenechávajte voľne pohodené nechcené predmety

Ak si niečo vyberiete a neskôr sa rozhodnete, že už to nechcete, vráťte to buď na pôvodné miesto, alebo pracovníkovi obchodu. Veľké, ťažké alebo priestranné predmety v uličke spôsobujú problémy personálu, ktorý presúva náklady na vozíkoch, a zároveň sú rizikom ohrozujúcim zákazníkov.

Neprenášajte ťažký tovar

Je zbytočné bojovať s ťažkými tovarmi pri presune k registračnej pokladnici. Ak vidíte, že váš nákup je na presun nepraktický, požiadajte radšej o pomoc zamestnanca. Nie je to nebezpečné len pre vás, ale aj pre ľudí okolo vás. Predsa len by ste nechceli niekoho trafiť drevenou latou po hlave.

Nenoste sandále

Môže to znieť zvláštne, ale nakupovať v stavebninách so sandálmi na nohách nemusí byť až taký dobrý nápad. Do železiarstva si radšej obujte topánky s uzavretou špičkou, aby ste si ochránili nohy pred prepichnutím či rozdrvením. Môžete navštíviť obchod mnohokrát bez problému, no stačí malá chvíľka a môže vám spadnúť na nohy ťažký tovar.