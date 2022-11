Týchto 5 otázok sa nikdy nepýtajte, robia to iba emocionálne neinteligentní ľudia

Všetci poznáme tie otázky, ktoré nám kladie rodina, priatelia a občas aj známi. Sú to hrubé, trápne a neomalené komentáre, ktoré zvyčajne vznikajú, keď sa k nim pridá alkohol. Tieto otázky sú často úplne nevhodné a občas môžu hraničiť s urážaním.

A čo je horšie, ľudia, ktorí zvyčajne kladú tieto otázky, môžu mať nízku emocionálnu inteligenciu a v dôsledku toho im unikajú dôležité sociálne podnety. Chýba im povedomie o sebe a o tom, ako ovplyvňujú iných ľudí.

Ľudia s nízkou emocionálnou inteligenciou môžu klásť zvedavé, rušivé a neužitočné otázky. Namiesto toho, aby sa pýtali na budovanie vzťahov, kladú otázky, z ktorých sa ľudia cítia nepríjemne. Tu je päť otázok, ktorým by ste sa mali vyhýbať a čo by ste sa mali opýtať namiesto toho.

1. Kedy si nájdeš poriadnu prácu?

Pri tejto otázke vás druhá osoba väčšinou súdi. Naznačuje tým, že nemáte dobrú prácu alebo že by ste nemali byť spokojný so svojou prácou. Práca pritom nemusí byť vykonávaná len kvôli príjmu alebo postaveniu. Takáto otázka môže ľudí odpudzovať.

Skúste sa namiesto toho opýtať:

"Na akých projektoch v týchto dňoch pracuješ?"

"Čo by si chcel vo svojej kariére dokázať?"

"Rád by som sa dozvedel viac o tvojej práci a o tom, ako sa ti páči."

Vyjadrite skutočný záujem. Ukážte ľuďom, že je fajn byť tam, kde teraz sú, a zároveň prejavte záujem o ich túžby, sny a vášne.

2. Kedy budú deti?

Emočne neinteligentné osoby netušia, že iní ľudia majú rôzne životné okolnosti. Kladú otázky za predpokladu, že každý má rovnaké ciele a túžby. To je veľmi problematické, najmä pri konverzácii o deťoch.

Niektorí ľudia nechcú deti. Iní bojujú s neplodnosťou alebo zdravotnými problémami, ktoré komplikujú vyhliadky počatie. Iní možno práve riešia otázku, či mať alebo nemať deti. Bez ohľadu na dôvody, nikoho nemá čo trápiť, ​​kedy a či budete mať deti.

Tento typ otázky sa nikdy nepýtajte, pretože to naozaj nie vaša tvoja starosť. Ak niekto nadviaže konverzáciu o deťoch sám, v každom prípade konajte so záujmom a pýtajte sa doplňujúce otázky. Ale pokiaľ sa človek nechce baviť o deťoch, jednoducho túto tému nezačínajte.

3. Pribral si/Schudol si?

Väčšina ľudí, ktorí komentujú váhu, si myslia, že tak dávajú kompliment, ale komentáre týkajúce sa vzhľadu môžu byť škodlivé pre sebavedomie. Podobne ako pri otázke o deťoch, k váhe osoby prispieva viacero okolností.

Možno sa niekto skutočne snaží pribrať alebo schudnúť. Ale oveľa pravdepodobnejšie je, že prirodzene sa mu zmenila váha, môže mať určitý zdravotný stav, začalo ho baviť cvičenie, nabral svalovú hmotu, zotavuje sa z poruchy príjmu potravy alebo má depresiu a trpí nechutenstvom. O týchto okolnostiach nemáte ani potuchy. A chváliť niekoho za to, že schudol (alebo pribral), keď prechádza ťažkými okolnosťami, je neuveriteľne zraňujúce.

Okrem toho je pravdepodobné, že sa ich hmotnosť v skutočnosti nezmenila, odkedy ste ich naposledy videli. Naša telesná hmotnosť môže kolísať až o 2,5 kg za deň . Môžeme vyzerať alebo sa cítiť inak len na základe nafukovania, hydratácie alebo stavu našich čriev.

Existuje toľko iných, zmysluplnejších otázok, ktoré môžete položiť. Povedzte ľuďom, ktorých máte radi, že ich nemilujete pre ich váhu, ale pre vnútorné vlastnosti, ktoré ich robia výnimočnými.

4. Prečo s nikým nechodíš/Kedy bude svadba?

Emocionálne inteligentní ľudia sa nepýtajú otázky, ktoré začínajú „Prečo nie si...“ Kedykoľvek sa to spýtate, naznačujete, že niekto nie je tam, kde by „mal“ byť, a okamžitou reakciou ľudí je začať sa brániť. Ľudia majú rôzne životné podmienky, rozloženie života a rôzne preferencie. Predpokladať, že všetci ľudia sa chcú vydať/oženiť alebo po sú pripravení vstúpiť do manželstva, je egocentrické.

Skúste sa namiesto toho opýtať:

"Povedz mi viac o vzťahoch vo svojom živote."

"Nadviazal si v poslednej dobe nejaké nové priateľstvá?"

Kľúčom je ukázať ľuďom, že vám záleží na ich blahu a chcete, aby mali vzťahy, aby sa cítili podporovaní. Pocit podpory pritom nezávisí len od romantického vzťahu.

5. Koľko zarábaš?

Peniaze sú vo všeobecnosti tabu. Samozrejme, rôzni ľudia majú rôzne názory na peniaze. No bez ohľadu na vaše názory, je zbytočné prichádzať s trápnymi otázkami, ako je táto.

Skúste sa namiesto toho opýtať:

"Ako ti ide práca v týchto dňoch?"

"Aké ďalšie pozície/projekty ťa zaujímajú?"

Neváhajte a pýtajte sa doplňujúce otázky o povýšení alebo kariérnom raste, ak to považujete za vhodné. Ale nepýtajte sa ľudí, koľko peňazí zarábajú. Opäť to nie je vaša vec.

Nebuďte osobou, ktorá pýta nepríjemné otázky. Zvýšte svoju emocionálnu inteligenciu kladením iných, zmysluplnejších otázok. Emocionálne inteligentní ľudia chápu, ako ich komentáre a otázky ovplyvňujú ostatných. Vedia sa zapojiť do rozhovorov, ktoré skôr budujú vzťahy, ako ich rozbíjajú. Ak chcete byť emocionálne inteligentnejší, pýtajte sa na koníčky, všeobecné vzťahy, projekty, vášne a ašpirácie. Pochváľte vnútorné vlastnosti iných. Týmto spôsobom si môžete vybudovať pevnejšie vzťahy.