Video: Saudská Arábia buduje biliónové megamesto z budúcnosti. Jeho pôdorys šokuje

Saudskoarabská spoločnosť Ot Sky, ktorá sa zameriava na tvorbu fotografií zo vzduchu, na YouTube zverejnila zábery s pohľadom na gigantickú štruktúru, ktorej obrysy už vidno na severozápade krajiny.

Projekt s názvom Čiara (The Line) má podľa všetkého stáť asi bilión amerických dolárov. Ide o súčasť širšej výstavby, ktorá má okrem toho zahŕňať napríklad aj lyžiarske stredisko a ubytovanie pre členov saudskej vlády.

Na záberoch môžete vidieť bagre a stavebnú techniku spolu so základmi budúceho veľkomesta. Diera v zemi je pravdepodobne prvým výkopom pre výstavbu železnice, ktorá má viesť popod líniu aglomerácie, vďaka čomu dôjde len k minimálnemu zásahu do prírodného ekosystému a pohodlia budúcich ľudských obyvateľov. Budú po nej premávať superrýchle vlaky, ktoré prepravia občanov z jedného konca mesta na druhý do dvadsiatich minút.

Samotná Čiara má predstavovať akúsi usadlosť, ktorá má fungovať ako domov pre deväť miliónov ľudí. Štruktúra má siahať do výšky 500 metrov a dĺžky 17 kilometrov a po stranách má mať umiestnené zrkadlové plochy.

Flying taxis, robotic avatars and holograms — Saudi Arabia pushes ahead with its sci-fi city vision #NEOM pic.twitter.com/sqgOOCqnCv — Cheat Code TV (@cheatcode_tv) October 25, 2022

Z avizovaných plánov vyplýva, že mesto nebude produkovať žiadne emisie a bude plne závislé na obnoviteľných zdrojoch energie.

S návrhom na výstavbu prišiel saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, hoci mnohí architekti spočiatku spochybňovali jej realizáciu. Najodvážnejšie predpoklady počítajú s dokončením stavby do roku 2030, hoci oveľa pravdepodobnejší sa zdá časový horizont do 50 rokov od začiatku.