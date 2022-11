Točí sa vám hlava, keď sa postavíte? Tieto dva triky vám pomôžu

Točí sa vám hlava, keď sa prudko postavíte? Ak vás často trápia závraty, určite vás poteší, že lekári konečne našli jednoduchý trik, ktorý dokáže bojovať s týmto nepríjemným príznakom. Podľa výskumu publikovaného v odbornom žurnále Heart Rythm jednoduché cvičenia môžu zabrániť závratom pri vstávaní. Zdvíhanie kolien a prekríženie nôh môže bojovať proti forme nízkeho krvného tlaku, hovoria lekári.

Závraty pri prudkom vstaní sú bežným javom. Typickou príčinou je náhly pokles krvného tlaku, nazývaný ortostatická alebo posturálna hypotenzia. Keď ležíte alebo sedíte a postavíte sa, krv sa dočasne hromadí vo vašich nohách.

Pri tomto posune krvi dochádza k oneskorenej reakcii a telo musí viac pracovať, aby dostalo krv späť do srdca. Vytlačí krv z veľkých žíl na nohách a na chvíľu zvýši krvný tlak a tep. Kvôli tomu sa môžete niekoľko sekúnd či minút cítiť omámene.

U niektorých ľudí môžu mať závraty vplyv na ich každodenný život. Podľa výskumu je tento stav spojený so zvýšeným rizikom ochorení, ako sú srdcové choroby a demencia. Lekári zvyknú diagnostikovať ortostatickú hypotenziu, ak váš krvný tlak klesne o viac ako 20 mmHg v systolickom tlaku a o 10 mmHg v diastolickom tlaku do troch minút od vstania.

Kanadský kardiológ Satish Raj, ktorý uskutočnil výskum, povedal: “Takmer každý pravdepodobne niekedy po vstávaní zažil závraty. U niektorých ľudí je to častý jav a môže sa to stať niekoľkokrát denne. Môže to byť veľmi desivé a negatívne ovplyvniť kvalitu ich života. Chceli sme to ďalej preskúmať a poskytnúť nové a efektívne techniky zvládania symptómov s cieľom zlepšiť kvalitu života pacienta."

Pomôžu dva cviky

Riešenie nezahŕňa žiadne lieky ani iné náklady. Dva typy cvikov môžu liečiť tento nepríjemný stav. Jeden nazvali PREACT (opakované dvíhanie kolien) a TENSE (prekríženie nôh a napnutie svalov). Tieto cviky pred postavením znížili pokles krvného tlaku.

Výskumníci zistili, že naštartovanie svalov dolnej časti tela znížilo pravdepodobnosť symptómov pri státí, čo dokazuje analýza rôznych krvných a srdcových meraní.

Foto: heartrhythmjournal.com

Zistenia sú založené na 24 ženách vo veku 20 a 30 rokov, ktoré pociťovali závraty viac ako 4-krát za mesiac. Každá účastníčka vykonala tri experimenty. Jeden, pri ktorom sa postavila normálne, a dva pri ktorých pred postavením vykonala cvik.

Jedna metóda zahŕňala prekríženie nôh v sede, po ktorom nasledovalo aktívne napnutie stehenných a sedacích svalov ihneď po postavení. Pri druhom cviku opakovane dvíhali kolená, takže chodidlá sa zdvíhali z podlahy predtým, ako sa postavili.

Teraz vedci veria, že našli bezplatný a jednoduchý nástroj na zníženie pravdepodobnosti závratov pri státí, ktorý možno vykonať kdekoľvek a kedykoľvek. Zistenia publikované v Heart Rhythm je teraz potrebné overiť u mužov a starších ľudí, uviedli odborníci.

Závraty sú pomerne bežné, no môžu značiť aj väčšie zdravotné problémy. Kontaktuje svojho praktického lekára v týchto prípadoch:

závrat neprejde alebo sa stále vracia

pri závratoch máte problém so sluchom

zvoní vám v ušiach alebo počujete iné zvuky (tinitus)

máte dvojité videnie, rozmazané videnie alebo iné zmeny zraku

vaša tvár, ruky alebo nohy sú znecitlivené

máte iné príznaky ako mdloby, bolesti hlavy alebo nevoľnosť

Závraty môžu byť príznakom anémie, upchatých tepien, mozgového nádoru, problémov s vnútorným uchom alebo vedľajším účinkom liekov.