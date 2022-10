Vallo: Team Bratislava bude mať po voľbách priamy vplyv na rozvoj hlavného mesta

Mestská strana Team Bratislava bude mať po sobotných (29. 10.) spojených samosprávnych voľbách priamy vplyv na rozvoj hlavného mesta, a to aj na úrovni jeho mestských častí. Vyhlásil to predseda strany Matúš Vallo, ktorý vo voľbách obhájil post primátora Bratislavy so ziskom 60,20 percenta hlasov.

„Do mestského zastupiteľstva bolo zvolených 90 percent našich kandidátov, do miestnych zastupiteľstiev 84 percent," uviedol Vallo. Svoju stranu označil za silnú, ktorá má vo viacerých bratislavských mestských častiach v koalícii s PS a SaS väčšinu v zastupiteľstve. „Budeme môcť ťahať s poslancami a starostami za jeden povraz ešte viac ako doteraz," podotkol bratislavský primátor. Deklaruje, že chcú spolupracovať a hľadať spoločné riešenia aj so zvolenými zástupcami mimo koalície. V bratislavskom mestskom zastupiteľstve sa Vallo bude môcť oprieť o väčšinu poslancov. Jeho strana sa stala najsilnejšou s 20 poslancami, v koalícii s PS a SAS budú mať 29 poslancov. Výrazne silnejšie výsledky dosiahol Team Bratislava s koalíciou s PS v mestských častiach. „Napríklad v miestnom zastupiteľstve Starého Mesta budú mať 25 z 25 poslancov, v Novom Meste 23 z 25 poslancov a podobne je to aj v ďalších mestských častiach," uviedli z Teamu Bratislava. Strana postavila 124 kandidátov na bratislavských miestnych a mestských poslancov. Z toho získala 106 mandátov. Uspeli aj jej kandidáti na starostov v bratislavských mestských častiach Nové Mesto (Matúš Čupka), Staré Mesto (Matej Vagač), Lamač (Igor Polakovič) a Podunajské Biskupice (Roman Lamoš).