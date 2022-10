Ministerstvo vnútra upozorňuje: Tieto správy nie sú podvod, dobre si ich prezrite!

Upozornenia o končiacej platnosti certifikátov pre elektronický podpis v prípade občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021, ktoré dostávajú občania do elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, nie sú podvod. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Reagovalo tak na početné telefonáty i maily od občanov.

„Ubezpečujeme verejnosť, že nejde o podvod. Zasielať informácie a dokumenty do e-schránky na www.slovensko.sk sú technicky schopné a legislatívne oprávnené len verejnoprávne inštitúcie, v tomto prípade Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá v rámci informačnej kampane informuje používateľov elektronických služieb o končiacej platnosti certifikátov, a to najneskôr v posledný deň tohto roku,“ zdôvodnilo ministerstvo.

Mnohí občania boli presvedčení, že správa o konci platnosti bola pokusom podvodníkov zneužiť ich občiansky preukaz, a to aj napriek tomu, že presne uviedla, ako postupovať.

DO E-SCHRÁNOK NA SLOVENSKO.SK SA PODVODNÍCI NEDOSTANÚ

Používatelia elektronických občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021 môžu využívať kvalifikovaný elektronický podpis iba do konca roka. Dôvodom je koniec platnosti certifikácie čipu. Aktívnym používateľom e-podpisu odporúča rezort vnútra vymeniť si občiansky preukaz za nový. Do elektronickej schránky na www.slovensko.sk bude možné sa prihlasovať naďalej. Viac informácií možno nájsť na webe MV SR.