Zvieracia ríša je plná prekvapení: Vedci našli nového tvora, ktorý je svoje „šušne“

DNES - 17:33

My to považujeme za neslušné a nechutné, no vo zvieracej ríši existuje „elitný“ klub zvierat, ktorým nerobí problém pochutnať si na tom, čo nájdu vo svojom nose. Lemur kuskol sa radí k jedným z nich, výskumníci totiž u neho po prvýkrát pozorovali tento zvláštny zvyk.

Každý z nás sa počas života aspoň raz špáral v nose, či už nás niečo svrbelo, alebo sme si vyberali „poklady“. Veda však zatiaľ tomuto správaniu tak úplne nerozumie, hoci niektoré teórie naznačujú, že tým podporujeme náš imunitný systém. Dobrou správou ale je, že v tom nie sme sami. Zatiaľ je známych 11 primátov, vrátane šimpanzov, makakov, či goríl, ktoré tomuto zlozvyku raz za čas podľahnú. Nový člen klubu Autori nedávnej štúdie pozorovali spávanie madagaskarského lemura a po prvýkrát v histórii si mohli všimnúť, ako sa tento tvor špára v nose. „Keď som uvidel video, ostal som zarazený. Nikdy som nepočul o tom, že by sa vŕtanie v nose objavovalo aj mimo človeka. Lemur kuskol je nielen pre Madagaskar ikonickým druhom, preto som čakal že sa na toto správanie príde oveľa skôr,“ vysvetľuje Roberto Portela Miguez, jeden z autorov nového výskumu. Ich štúdia však nie je len o samotnom videu. Vedci následne použili CT sken na zistenie toho, ako tento proces u lemurov prebieha. Skutočné prekvapenie nastalo, keď autori štúdie držali v rukách výsledky. „Lemur si prst strčil takmer až do zadnej časti krku,“ dodáva Miguez. Zvláštne správanie Lemur kuskol, prezývaný domorodcami aj „aye-aye“, je nočným živočíchom. Na rukách má šesť prstov, vrátane pseudopalca, ktorý im pomáha lepšiemu úchopu a dvoch mimoriadne dlhých prstov. Dlhými prstami vyberajú larvy z kmeňov stromov. Považuje sa za ohrozený druh a množstvo týchto lemurov žije v zoologických záhradách, či rezerváciách. V Duke Lemur Center žije aj Kali, lemur, ktorý sa nedávno vŕtal v nose. Toto zvláštne správanie zaznamenala kurátorka Anne-Claire Fabre, ktorá sledovala Kali, ako si strčila osem centimetrový prst do nosa a následne ho s chuťou olizovala. „Bola som prekvapená. Strčiť si celý prst do nosa je naozaj obdivuhodné,“ hovorí Fabre. Sledovanie tohto aktu bolo hlavnou inšpiráciou novej štúdie. Fabre totiž chcela vedieť „kam ten prst ide“. Ako sa ukázalo, prst dokáže prejsť celou nosnou dutinou a skončí až na hranici úst a pažeráku. Nie je však známe, prečo to lemur urobil. Vedci môžu len hádať, no prevládajúca teória hovorí, že sa v nose vŕtajú všetky zvieratá, ktoré dokážu citlivo narábať s objektmi. „Podarilo sa nám zistiť, že špáranie v nose sa objavuje u živočíchov s jemnými motorickými vlastnosťami. Špáranie sa v nose teda môže byť niečo, čo je zlozvykom len pre nás a našich najbližších príbuzných druhov,“ tvrdí Miguez. Niektoré primáty zachádzajú ešte o krok ďalej a dokážu si z vetvičiek vyrobiť nástroje, aby si s nimi mohli vŕtať v nose. Nič však nie je v tomto prípade jednoznačné. Vedci študovali hlavne zvieratá v zajatí, preto môžu vykonávať zvláštne správanie, priznávajú autori štúdie. Zdieľať tento článok na Facebooku