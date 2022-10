Láska hory prenáša: Podľa novej štúdie môže „hormón lásky“ naozaj liečiť naše srdcia

Hormón totiž stimuluje bunky vonkajšieho srdcového tkaniva, z ktorých sa následne stávajú bunky, podobné tým kmeňovým. Tým pádom dokážu nahradiť srdcové bunky, ktoré sa poškodením stratili. Autori štúdie tvrdia, že vďaka ich objavu by sme v budúcnosti mohli objaviť spôsob, ako opraviť poškodené srdce, napríklad po srdcovom infarkte.

Oxytocín presnejšie stimuluje bunky epikardu (vonkajšej vrstvy srdca), aby migrovali do strednej vrstvy. Tam sa premieňajú na kardiomyocyty, svalové bunky zodpovedné za kontrakcie srdca. Vedci tento proces pozorovali pri zebričkách, no fungovať by mal aj v prípade ľudského srdca.

„Náš výskum otvára dvere k novým druhom liečby a regenerácie srdca,“ vysvetľuje dotor Aitor Aguirre, vedúci nového výskumu.

Autori štúdie vo svojej práci priznávajú, že naše srdcia majú obmedzenú schopnosť opravy. Ich práca ale nie je jedinou, ktorá naznačila, že po zranení orgánu, napríklad kvôli infarktu, sa časť buniek oddelí a získa novú identitu. Neznamená to však, že sa naše srdcia dokážu opraviť úplne. Ak tento proces prebieha aj u ľudí, čo je zatiaľ otázne, potom prebieha v tak malej miere, že nemožno hovoriť o žiadnej významnej oprave.

Nakopnutie premeny buniek

Autori štúdie ale objavili spôsob, ako povzbudiť viac buniek z vonkajšej vrstvy srdca, aby sa transformovali na svalové bunky. V experimente dokázali, že ak ich vystavia správnej dávke oxytocínu, proces premeny sa nakopne. V rámci výskumu testovali aj 14 ďalších hormónov, no žiaden nedokázal to, čo sa podarilo „hormónu lásky“.

Vedci pracovali s ľudskými bunkami, no neskôr sa zamerali na zebričky, druh rýb, ktorý sa pýši pozoruhodnou vlastnosťou regenerácie tkanív. Zebričky si dokážu opraviť mozog, kosti a tiež srdce. Autori štúdie zistili, že niekoľko dní po poškodení srdca začali ryby vo veľkej miere produkovať oxytocín, približne 20-krát viac, než pred zranením. Hormón sa dostal na srdcové receptory a začal proces transformácie buniek na kardiomyocyty.

To vedcom naznačilo, že hormón môže hrať hlavnú úlohu pri oprave poškodeného srdca. Rovnaký proces môže nastať aj u človeka, hoci prirodzenou cestou nedochádza k výraznejšej oprave orgánu. V ďalších krokoch štúdie sa vedci zamerajú na to, či aj u ľudí dochádza k zvýšenej produkcii oxytocínu. Vedci ale vidia problém v tom, že oxytocín sa v cirkulácii neudrží dlho.

„Pomôcť by mohli lieky, ktoré v ľudskom tele vydržia o niečo dlhšie,“ uvažuje Aguirre.

Na záver dodáva, že sú potrebné preklinické testy na zvieratách a klinické testy na ľuďoch, aby sa mohol ich výskum posunúť ďalej. Verí ale, že v budúcnosti by mohli lekári vytvoriť lieky, založené na oxytocíne, ktoré by pomohli liečiť ľudí po infarkte. Podľa jeho slov sa už tento hormón v lekárstve využíva, preto by nebol problém použiť ho aj v tomto prípade.