Lekári varujú: Tieto doplnky a čaje spôsobujú vážne poškodenie pečene a žltačku

Lekári dokumentovali päť nových prípadov poškodenia pečene po užívaní doplnkov a čajov z kurkumy. Pacientom následkom toho zožltla pokožka, no po liečbe sa dokázali zotaviť.

Kurkuma je žlté korenie z rastliny Curcuma longa. Z kurkumy sa stal populárny doplnok stravy, pretože obsahuje zlúčeninu nazývanú kurkumín, ktorá v malých štúdiách mierne zlepšila zápalové stavy, ako je artritída a senná nádcha.

Od mája 2021 bolo americkému Národnému inštitútu pre diabetes a choroby tráviaceho traktu a obličiek hlásených viac ako tucet prípadov poranení pečene súvisiacich s kurkumou. Na výročnom vedeckom stretnutí American College of Gastroenterology v Severnej Karolíne bolo nedávno predstavených päť nových prípadov.

Jedným z prípadov, ktorý predstavila Angeline Luong z Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center v Kalifornii, je 49-ročná žena bez akýchkoľvek zdravotných problémov, u ktorej sa objavila nevoľnosť a vracanie po tom, čo užívala denný doplnok kurkumy po dobu troch mesiacov.

Jej príznaky ustúpili, keď dočasne prestala užívať doplnok, ale vrátili sa, keď ich znova začala prijímať. Zožltla jej pokožka aj očné bielka. Krvné testy a biopsia pečene neskôr odhalili, že mala vážne poškodenie pečene.

Pokožka a oči ženy zožltli, pretože jej pečeň nebola schopná vykonávať svoju normálnu funkciu spracovania bilirubínu, žltej látky, ktorá vzniká počas prirodzeného rozpadu červených krviniek, čo vedie k žltačke. Žena sa zotavila po tom, čo dostala steroidy a N-acetylcysteín, liek bežne používaný pri predávkovaní paracetamolom (acetaminofénom). Po troch týždňoch hospitalizácie ju z nemocnici prepustili.

Podobné prípady prezentovali výskumníci z New Yorku, z Floridy a New Jersey, pričom všetci pacienti užívali odporúčanú dávku na obale doplnkov.

Okrem toho Prisca Pungwe z Baylor College of Medicine v Texase opísala, ako sa u 62-ročnej ženy po troch týždňoch pitia čaju z kurkumy objavila nevoľnosť, bolesť brucha a žlté oči, pričom testy potvrdili, že mala poškodenú pečeň. Žena sa uzdravila po liečbe.

U veľkej väčšiny ľudí, ktorí užívajú kurkumové doplnky nevznikne poškodenie pečene. Podľa Kana Liu z Royal Prince Alfred Hospital v Sydney v Austrálii ale určitá genetická predispozícia môže spôsobiť náchylnosť:

"Keď užívate bylinný doplnok, strávi sa a absorbuje sa do krvného obehu, potom sa dostane do pečene, kde sa metabolizuje, než pôjde do zvyšku tela. Tento metabolizmus vykonávajú enzýmy v pečeni, ktoré sa geneticky líšia od jednej osoby k druhej, takže niektorí ľudia ho spracujú na niečo, čo je inertné a neškodné, zatiaľ čo iní ho spracujú na niečo toxické."