Turecko tvrdí, že rokuje s Moskvou aj Kyjevom o obnovení obilnej dohody

DNES - 18:55

Turecký minister obrany Hulusi Akar rokuje so svojimi rezortnými kolegami z Ruska a Ukrajiny v snahe obnoviť dohodu o vývoze ukrajinského obilia, ktorú sprostredkovala OSN a Ankara. Oznámilo to v nedeľu turecké ministerstvo obrany, informuje denník The Guardian.

Hulusi Akar pritom požiadal obe strany, aby sa vyhli akejkoľvek „provokácii", ktorá by mohla ovplyvniť pokračovanie predmetnej dohody, informuje agentúra Reuters. Turecký rezort obrany zároveň oznámil, že „dnes aj zajtra" bude pokračovať v inšpekciách plavidiel naložených obilím, ktoré čakajú na prechod cez Bospor. Dohodu o odblokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov podpísali separátne Rusko a Ukrajina s Tureckom a OSN, ktoré im ju sprostredkovali, koncom júla v Istanbule. Jej platnosť mala vypršať 19. novembra. V rámci tejto dohody bolo v Istanbule zriadené koordinačné centrum, ktoré dohliada na vývoz obilia z ukrajinských prístavov a vykonáva príslušné kontroly. Blokovanie vývozu ukrajinského obilia v začiatku ruskej invázie prispelo k prudkému nárastu cien potravín na celom svete a podnietilo obavy z hroziaceho hladu a politickej nestability v rozvojových krajinách. Dohoda o vývoze obilia potom mala zásadný význam pre zmiernenie globálnej potravinovej krízy. Rusko však v sobotu pozastavilo svoju účasť na tejto dohode v dôsledku sobotného dronového útoku na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého Moskva obvinila Ukrajinu. Kyjev tieto obvinenia popiera a tvrdí, že Moskva útok využila len ako „falošnú zámienku" na to, aby odstúpila od obilnej dohody. Ukrajinský minister pre infraštruktúru Olexandr Kubrakov následne v nedeľu povedal, že v dôsledku ruskej blokády dohody je teraz „nemožné", aby plne naložené tankery vyplávali z ukrajinských prístavov.