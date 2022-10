Video: Po páde mosta hlásia desiatky mŕtvych

Najmenej 40 ľudí zahynulo a množstvo ďalších utrpelo zranenia po páde visutého mosta do rieky v západoindickom štáte Gudžarát. K nešťastiu došlo v nedeľu večer miestneho času, informovali agentúry AP, AFP a Reuters s odvolaním sa na tamojšie médiá.

Do rieky sa podľa mediálnych správ zrútili po páde mosta stovky ľudí, kým zranenia ich utrpelo najmenej 30.

On Sunday night in the Morbi district of #Gujarat, a cable bridge collapsed in the Machchhu river, injuring several persons. Initial reports state that the cable bridge was reopened following renovation five days ago.



There were about 500 people on the bridge when this happened. pic.twitter.com/EW7icbxCGd — Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 30, 2022

Tamojší predstavitelia uviedli, že most povolil, pretože nezvládol nápor ľudí, ktorí sa na ňom nachádzali. Podľa miestnej televíznej stanice Zee News ich bolo na moste zhruba 400, pričom väčšina z nich spadla do rieky.

Heavy traffic before crashing machhu hanging bridge many of this people try to damage this bridge. pic.twitter.com/pmfdh5QDGl — vijay patel (@vijaypatelMorbi) October 30, 2022

Historický most dlhý 230 metrov bol postavený počas britskej nadvlády v 19. storočí. Šesť mesiacov bol zatvorený z dôvodu rekonštrukcie a minulý týždeň ho znovu otvorili pre verejnosť. Úrady spresnili, že obeťami sú väčšinou miestni obyvatelia, ktorí most navštevovali z dôvodu rekreácie.

Záchranná operácia v oblasti pokračuje s cieľom nájsť množstvo osôb, ktoré spadli do rieky. Úrad indického premiéra Naréndru Módího na sociálnej sieti Twitter prisľúbil rodinám obetí odškodnenie.

Niektoré tamojšie médiá uvádzajú oveľa vyššie počty obetí. Na televíznych záberoch bolo vidieť množstvo ľudí držiacich sa lán a zvyškov spadnutého mosta, kým sa ich záchranné zložky snažili dostať do bezpečia.