Ľudia s touto poruchou najčastejšie odďaľujú spánok

Výskum naznačuje, že úzkostliví ľudia majú tendenciu častejšie odďaľovať spánok, čo zase vysvetľuje, prečo zvyknú pociťovať viac problémov so spánkom. Zistenia boli publikované v časopise Journal of Clinical Psychology .

Psychológovia nedávno začali skúmať fenomén spánkovej prokrastinácie alebo tendenciu odkladať spánok napriek tomu, že majú dostatok príležitostí zaspať. Existuje množstvo teórií, prečo k tomu dochádza. Napríklad ľudia, ktorí majú problém so sebareguláciou, môžu mať problém ukončiť iné aktivity. Predchádzajúce výskumy zistili, že neschopnosť byť vedome pozorný v prítomnosti súvisí so spánkovou prokrastináciou.

Autorka štúdie Rebecca L. Campbell z University of Arkansas sa zamýšľala nad tým, či tí, ktorí majú veľkú úzkosť, s väčšou pravdepodobnosťou odďaľujú spánok, pretože sa vyhýbajú negatívnemu zážitku zo snahy zaspať v stave zvýšeného vzrušenia. V štúdii skúmali 308 dospelých pacientov z dvoch kliník v období od augusta 2019 do marca 2020. Väčšina účastníkov (69,8 %) boli ženy a priemerný vek vzorky bol 33,30 rokov.

Výskumníci sa pacientov pýtali, ako často sa za posledné dva týždne cítili napätí alebo nervózni, boli podráždení a pristihli sa, že sú zasnívaní, trápia sa alebo pozerajú do prázdna. Na posúdenie prokrastinácie pacienti odpovedali na dve otázky: „O koľkej ste chceli ísť spať minulý týždeň?" a: "O koľkej ste za posledný týždeň vlastne išli spať?" Pacienti tiež uvádzali svoj celkový čas spánku a problémy so spánkom za posledné 2 týždne.

Výskumníci zistili, že úzkostlivejší pacienti mali tendenciu prejavovať väčšiu spánkovú prokrastináciu a mali tendenciu spať celkovo menej hodín za noc v porovnaní s ich menej úzkostlivými náprotivkami. Tí s vyššími príznakmi úzkosti hlásili aj väčšie problémy so spánkom.

Dôležité je, že vedci našli dôkazy, že súvislosť medzi úzkosťou a problémami so spánkom bola sprostredkovaná prokrastináciou. Inými slovami, ľudia s väčšou úzkosťou majú tendenciu pociťovať viac problémov so spánkom, čiastočne preto, že viac odkladajú svoj spánok.

"Ak si každý deň všímate úzkosť a pravidelne zostávate hore neskôr, ako ste zamýšľali, možno je čas vyhľadať odbornú podporu” uviedla Campbell pre Psypost . "Zistili sme, že väčšina účastníkov súhlasila s tým, že spánok je dôležitý," dodala Campbell. „Na jednej strane je to fantastické, pretože to znamená, že nemusíme ľudí presviedčať, prečo je spánok nevyhnutný. Na druhej strane to naznačuje, že strata spánku je zložitejšia ako otázka motivácie.“

Navyše, dôvod, prečo úzkosť súvisí s odkladaním spánku, je stále nejasný. "Nezbierali sme údaje o tom, prečo ľudia odkladajú spánok, len o tom, že išli spať neskôr, ako bolo plánované," povedala Campbell. "Budúce štúdie budú musieť túto otázku riešiť podrobnejšie. Okrem toho vzťah, ktorý sme zaznamenali, je s najväčšou pravdepodobnosťou obojsmerný a bude potrebovať ďalšie skúmanie.”