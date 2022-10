Vagnerova skupina už prijíma aj väzňov so závažnými zdravotnými problémami

Ruská súkromná polovojenská organizácia známa pod názvom Vagnerova skupina, ktorá bojuje po boku ruskej armády na Ukrajine, v dôsledku ťažkých strát do značnej miery uvoľnila svoje prísne náborové kritériá. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa v nedeľu odvolala na vyjadrenie britských tajných služieb.

Po predchádzajúcich „relatívne vysokých náborových štandardoch“ skupina v súčasnosti prijíma „väzňov so závažnými zdravotnými problémami“, uviedlo britské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Twitter v rámci svojho každodenného vyjadrenia k situácii na Ukrajine. Tento prístup vagnerovcov pritom podľa neho „uprednostňuje mieru skúseností alebo kvalitu“.

Captured and wounded #Wagner convict who served a term for aggravated murder (which he obviously denies).Says out of his group of 50 people,12 remain alive so far#WagnerGroup is a terrorist organization,after losing most of its fighters in #Ukraine uses Criminals from prisons pic.twitter.com/IVYRJNHHOe — Ukraine News (@Ukrainene) October 26, 2022

Šéf tejto organizácie (v zahraničí známej ako Wagner Group) Jevgenij Prigožin pritom pravdepodobne zvažuje využitie takýchto nových regrútov na vybudovanie takzvanej „Vagnerovej línie“ - obranných pozícií na východe Ukrajiny, uvádza britský rezort obrany.

English Subtitle :

Wagner Prigozhin is seen agitating convicts to fight again, saying there is nothing shameful to change your mind while still in prison, but after leaving, there's no way back.https://t.co/mbsVIasqXh pic.twitter.com/JvcWPJ33OR — Ukraine News (@Ukrainene) October 24, 2022

Rusko sústreďuje svoje vojnové úsilie na východ Ukrajiny a ohlásilo anexiu štyroch východoukrajinských oblastí, pričom tento krok nebol medzinárodne uznaný, pripomína DPA.

Britské ministerstvo obrany denne zverejňuje informácie o dianí vo vojne na Ukrajine od jej začiatku 24. februára. Moskva pritom obviňuje Londýn z cielenej dezinformačnej kampane.