Koalícia sa dohodla na pokračovaní aj pri provizóriu, tvrdí Matovič

Nie je podľa neho čas na predčasné voľby a vydanie ľudí neistote. Podčiarkol potrebu doručiť pomoc ľuďom.

„Dohodli sme sa, že ideme bojovať. Či bude schválený rozpočet alebo nebude, nehodíme ľudí cez palubu a nevrhneme sa teraz do predvolebnej kampane,“ vyhlásil Matovič s tým, že si postoj vyjasnili aj so Sme rodina. Treba podľa neho zabojovať, aby udržali chod štátu aj v prípade provizória. Verí však, že vo finále sa rozpočet schváli. Nevie ešte, odkiaľ hlasy prídu. Ak za nejaký zákon zahlasujú nezaradení poslanci, neznamená to podľa neho hneď ich spoluprácu s vládou.

Dodal, že v koalícii aktuálne nemajú čo skrývať, pretože dva mesiace nie sú hádky na rokovaniach vlády ani koaličnej rady. Hovorí o konštruktívnej atmosfére a prijímaní opatrení pre ľudí. Vníma to ako výsledok toho, že koaličný partner blokujúci návrhy vlády odišiel do opozície.

Čo sa týka prerušenia schôdze Národnej rady (NR) SR pre technické problémy, aktuálne to podľa Matoviča nevyzerá na hekerský útok. Z toho, čo počul, mali byť niekde prepojené káble, ktoré tak nemali byť. Nevidí dôvod, aby koalícia vymýšľala takéto spôsoby zablokovania schôdze. Práve opozícia sa podľa neho snaží na to hľadať spôsoby.