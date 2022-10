Video: Takto to vyzeralo v tlačenici, pri ktorej prišlo o život viac ako 151 ľudí

Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v nedeľu vyhlásil štátny smútok za najmenej 151 obetí tlačenice, ku ktorej došlo v sobotu počas osláv sviatku Halloween v Soule. Obeťami sú prevažne mladí ľudia vo veku okolo 20 rokov. Zahynulo aj 19 cudzincov - ide o občanov Iránu, Uzbekistanu, Číny a Nórska.

Ako informovala agentúra AFP, v prejave k národu prezident Jun označil tlačenicu, ktorá vznikla v úzkej uličke v soulskej štvrti Itchewon, za „tragédiu a katastrofu, aká sa nikdy nemala stať“.

Prezident vyjadril sústrasť pozostalým a zaželal skoré uzdravenie zraneným, pričom uviedol, že vláda sa zapojí do príprav pohrebov a plne zmobilizuje zdravotnícke služby pre zranených vrátane individuálneho pridelenia štátnych zamestnancov k tým, ktorí potrebujú pomoc.

An official from the National Fire Agency says around 100 people are injured - AP#SouthKorea #Seoul #Halloween #SeoulStampede #stampede pic.twitter.com/OnK496ggFc