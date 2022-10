V Žehre budú volebné miestnosti otvorené zrejme o dve hodiny dlhšie

Pre TASR to potvrdila zapisovateľka miestnej volebnej komisie Tatiana Brandoburová s tým, že aj teraz ešte stoja voliči v rade v jednom z volebných okrskov.

„Zatiaľ nevieme povedať definitívne, dokedy bude volebná miestnosť otvorená, zrejme ale asi až do 22.00 h. My jednoducho musíme dať možnosť voliť všetkým, ktorí o to prejavia záujem,“ skonštatovala Brandoburová. Problém s kapacitou v jednom z dvoch miestnych volebných okrskov bol už počas dňa. Aj z tohto dôvodu tam pridali ďalšiu plentu, aby proces urýchlili.

Z tohto dôvodu sa predlžuje volebné moratórium v celom Košickom kraji.