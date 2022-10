Putin „neprežije vojnu na Ukrajine“, tvrdí šéf ukrajinskej rozviedky. Toto sa mu môže v Rusku stať

Predstavitelia Kremľa aktívne diskutujú o nahradení ruského prezidenta Vladimira Putina, tvrdí šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky. Generálmajor Kyrylo Budanov si myslí, že 70-ročný Putin pravdepodobne nevydrží do konca vojny a že už prebiehajú diskusie o jeho odvolaní. Toto tvrdenie prichádza v čase, keď ruské sily naďalej trpia veľkými neúspechmi a ukrajinské sily ich tlačia späť na východ krajiny.

Generálmajor Budanov dokonca uviedol, že cieľom Ukrajiny je získať naspäť Cherson do konca novembra. Pre The War Zone povedal, že Ukrajina sa dokonca pokúsi dobyť späť Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko.

Budanov načrtol, čo by Ukrajina mohla potenciálne považovať za koniec vojny. Povedal, že obnovenie ukrajinských hraníc z roku 1991, keď sa prvýkrát stala nezávislou, by mohlo byť dobrou pozíciou, z ktorej by ďalej diskutovali o ukončení vojny.

Pre Putina to však nemusí dopadnúť celkom ružovo. Generálmajor Budanov povedal: "Je nepravdepodobné, že by to prežil. A v súčasnosti prebiehajú v Rusku aktívne diskusie o tom, kto by ho nahradil."

Putina by rád nahradil expremiér Kirijenko

V rozhovore pre server Ukrainska pravda Budanov naznačil, že Putina by v úrade rád časom nahradil bývalý ruský premiér Sergej Kirijenko. Ako možného nástupcu Putina vylúčil bývalého prezidenta Dmitrija Medvedeva. "Nemá šancu," vyjadril sa na jeho adresu. "Hypotetickú" šancu nahradiť Putina má Dmitrij Patrušev, syn niekdajšieho šéfa Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a súčasného tajomníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Nikolaja Patruševa.

Budanov však naznačil, že Putina by rád nahradil Kirijenko. Ten je všeobecne považovaný za tvorcu anekčnej politiky na Ukrajine. "Kirijenko sa vidí v tomto kresle," povedal. Dodal, však, že bývalý ruský premiér a v súčasnosti prvý námestník riaditeľa prezidentskej kancelárie sa pravdepodobne nebude snažiť Putina zosadiť s použitím sily. Kirijenko podľa Budanova "sám seba vníma ako nástupcu" Putina, ktorým by sa stal "pri viac-menej pokojnom odovzdaní moci".

Ukrajina nedávno spustila protiofenzívu na východe krajiny. Ruské sily začali ustupovať, zatiaľ čo Ukrajina sa snaží znovu dobyť mesto Cherson. Keďže ruská armáda je v mnohých oblastiach na ústupe, Putin sa už musel uchýliť k mobilizácii, čo je krok, ktorý zaznamenal exodus mladých mužov z Ruska.

Putin dokonca varoval pred jadrovou odvetou, ak NATO eskaluje svoju angažovanosť v konflikte. Vojna sa však ani zďaleka neskončila a hoci Ukrajina dosiahla obrovské zisky, víťazstvo stále nie je zaručené.