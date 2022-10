Video: Vlk sa chytil do pasce, iba takto mu dokázali pomôcť

Obyvatelia amerického štátu Wisconsin nemajú až tak veľký problém s premnoženými vlkmi, ako ich trápia kojoty. Kvôli nim umiestňujú pasce, aby neohrozovali ľudí a dobytok, no často sa môže stať, že sa do pasce chytí iný živočích. Do pasce na kojoty sa chytil aj vlk v tomto videu, no dvaja dobrodinci sa rozhodli mu pomôcť.

Kým jeden muž sa snažil chytiť vlka pomocou odchytovej tyče, druhý rýchlo pribehol, aby pascu uvoľnil a vyslobodil vlkovi nohu. Následne stačilo povoliť slučku a vlk ostal pokojne sedieť na mieste a nesprával sa agresívne. Zviera akoby tušilo, že títo ľudia nepredstavujú hrozbu, pretože mu pomohli.

Video: Takto sa zachraňuje vlk z pasce