Video: Po štarte lietadla začali lietať iskry, motor zachvátili plamene

Lietadlo leteckej spoločnosti IndiGo muselo zastaviť na letisku v Dillí po tom, čo jeden z jeho motorov začal horieť len pár sekúnd pred odletom do Bengaluru. Všetci cestujúci a posádka na palube letu IndiGo 6E-2131 sú v bezpečí, uviedla polícia v Dillí. Na palube lietadla Airbus A-320 bolo 184 ľudí.

Jedna z cestujúcich, Priyanka Kumarová, zverejnila na Twitteri klip z incidentu, na ktorom je vidieť, ako jeden z motorov horí a iskrí. "Let by odštartoval za päť až sedem sekúnd. Zrazu som videla, ako z krídel vychádzajú obrovské iskry a zmenilo sa to na veľký požiar. A lietadlo bolo okamžite zastavené. Pilot nás informoval, že došlo k poruche motora," povedala Priyanka Kumarová pre NDTV .

Podľa predbežných správ pilot použil hasiaci prístroj v motore a lietadlo bolo následne uzemnené kvôli inšpekcii. Personál lietadla sa snažil cestujúcich upokojiť a všetkých v bezpečí evakuovali von z lietadla a presunuli na iný let.