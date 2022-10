Video: Ruské úrady hlásia útok na anektovanom Kryme

Sevastopol leží na ukrajinskom Krymskom polostrove, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Je hlavným domovským prístavom ruskej Čiernomorskej flotily.

„Plavidlá Čiernomorskej flotily odrážajú útok UAV (bezpilotného lietadla) v Sevastopolskom zálive,“ napísal v sobotu ráno na sociálnej sieti Telegram gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev.

Ubezpečil pritom obyvateľov, že pri útoku neboli zasiahnuté „žiadne objekty“ v meste Sevastopol a že celá „situácia je pod kontrolou“.

#Russian media published this video of the alleged attack on #Sevastopol. pic.twitter.com/3VjIZlPetk