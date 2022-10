Szijjártó v OSN v súvislosti s vojnou na Ukrajine odporučil Trumpov model

Podľa agentúry MTI to v piatok v rámci diskusie Bezpečnostnej rady OSN navrhol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Šéf maďarskej diplomacie spresnil, že v záujme presadzovania mieru na Blízkom východe bolo kľúčové, že znepriatelené strany počas dohôd uzatvorených prostredníctvom amerického exprezidenta a jeho poradcu Jareda Kushnera medzi sebou rokovali.

„Bol na to potrebný skutočný vodca, ktorý bol dostatočne odvážny a silný, aby znovu otvoril komunikačné kanály medzi stranami vo vážnom vzájomnom konflikte,“ zdôraznil Szijjártó na diskusii v New Yorku. Dodal, že ak to bolo možné v prípade Izraela, tak by to malo fungovať aj v prípade Ukrajiny.