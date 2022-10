Prvá cesta talianskej premiérky Meloniovej povedie do Bruselu

Prvá zahraničná cesta novej talianskej premiérky Giorgie Meloniovej od nástupu do funkcie povedie do Bruselu. Oznámil to v piatok úrad predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Meloniová sa v Bruseli na budúci štvrtok (3. novembra) stretne s von der Leyenou, predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a so šéfkou europarlamentu Robertou Metsolovou, potvrdil aj Meloniovej úrad. Meloniová, šéfka krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI), sa ujala funkcie premiérky 22. októbra. Je vôbec prvou ženou na čele talianskej vlády a zároveň prvou predstaviteľkou krajnej pravice na čele vlády od skončenia druhej svetovej vojny. Súčasťou pravicovej koalície pod vedením Meloniovej sú aj Liga Mattea Salviniho a Vpred Taliansko expremiéra Silvia Berlusconiho. Nástup Meloniovej vyvolal u časti pozorovateľov obavy, že by sa Taliansko pod jej vedením mohlo odkloniť od svojej prozápadnej orientácie. Nová talianska premiérka však opakovane ubezpečuje, že jej vláda bude mať jasné proeurópske smerovanie, dodržiavať pravidlá EÚ a podporovať spoluprácu Talianska s partnermi v NATO. Vyjadruje tiež podporu Ukrajine v boji proti ruskej vojenskej agresii.