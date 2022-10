Objavíme život za hranicami Slnečnej sústavy? Štúdia neprináša dobré správy

Ak sú teda tieto typy hviezd najčastejšími, potom by astronómovia mali hľadať život v ich blízkosti. Znie to logicky, no nový výskum z University of California, Riverside, prináša smutné správy. Červené trpaslíky sú totiž pomerne agresívne typy hviezd a vyznačujú sa silnými erupciami. Autori nového výskumu počas svojej štúdie prišli na to, že planéta podobná Zemi, ktorá sa nachádza v blízkosti červeného trpaslíka, nemá žiadnu atmosféru.

Objav predstavuje výrazný zvrat v odbore pátrania po mimozemskom živote. Ak táto planéta nemá atmosféru, jednu z podmienok pre život, potom veľké percento exoplanét na tom bude podobne. Skúmaná planéta sa označuje ako GJ 1252b a dva roky na nej nie sú kratšie ako jeden pozemský deň. Okolo červeného trpaslíka obieha v oveľa menšej vzdialenosti ako Zem od Slnka, preto sa považuje za mimoriadne horúcu a nevhodnú pre život.

„Tlak hviezdnej radiácie je tak silný, že dokáže odfúknuť atmosféru exoplanéty,“ vysvetľuje Michelle Hill, spoluautorka štúdie.

Možno to bude znieť ako prekvapenie, ale kvôli solárnej radiácií stráca atmosféru aj naša planéta Zem. Táto strata je však tak malá, že ju dokážu vyvážiť sopečné emisie a iné faktory, dopĺňajúce atmosféru. Ak sa však exoplanéta nachádza bližšie pri hviezde, atmosféru si nedokáže udržať.

Merkúr je dokonalým exemplárom. Má totiž atmosféru, no mimoriadne tenkú. Extrémne podmienky na planéte však odfúknu všetky častice do vesmíru.

Pozorovanie mimozemskej atmosféry

Vedci dokázali zistiť, či má exoplanéta GJ 1252 atmosféru pomocou infračervenej radiácie, ktorú merali keď planéta prešla poza domovskú hviezdu. Pozorovania odhalili teploty dosahujúce viac ako tisíc stupňov Celzia. Na povrchu by sa pri takýchto teplotách dokázalo rozpustiť zlato, striebro a meď. Vysoké teploty spojené s nízkym tlakom vedcov presvedčili, že na planéte neexistuje žiadna atmosféra.

Astronómovia zároveň konštatujú, že planéta by si nedokázala udržať atmosféru za žiadnych okolností. Webbov vesmírny teleskop sa pozrie na podobné planéty bližšie a pokúsi sa zistiť, či skutočne ide o nehostinné svety, ako naznačujú autori. Tí sa ale boja, že ich štúdia je „zlou správou pre hľadanie života za hranicami sústavy.“

„Planéta by mohla mať 700-násobne viac uhlíka ako Zem, aj tak by nemala atmosféru. Spočiatku by sa nejaká udržala, no následne by ju odfúklo,“ tvrdí ďalší autor štúdie, Stephen Kane.

V okolí Slnečnej sústavy sa nachádza približne 5-tisíc hviezd, väčšina z nich sú však červení trpaslíci. Ak by život pri takejto hviezde nebol možný, vedci sa stále môžu zamerať na približne tisícku hviezd podobných nášmu Slnku.

Proxima Centauri je našim najbližším hviezdnym susedom, no aj táto planéta je červeným trpaslíkom. V sústave sa nachádza aj Proxima b, planéta v obývateľnej zóne a v minulosti sľubným cieľom pre hľadanie života. Kvôli agresívnemu správaniu červených trpaslíkov a častým erupciám sa však o obývateľnosti tejto planéty začína pochybovať. Aj na tento svet sa v budúcnosti pozrie Webbov vesmírny ďalekohľad. Ten môže astronómom povedať či má planéta atmosféru, prípadne z čoho sa prípadná atmosféra skladá.