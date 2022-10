Kanadskí politici nechcú sľúbiť vernosť Karolovi III.: Je to ponižujúce

14 novozvolených politikov odmietlo sľúbiť svoju vernosť kráľovi počas zloženia prísahy do parlamentu, informuje BBC News.

Yves-Francois Blanchet novinárom vysvetlil, že jeho prísaha britskej korune by bola bezvýznamná. "Som si istý, že mnohí poslanci z iných strán to cítia úplne rovnako, ale toto nie je téma, o ktorej by iné strany otvorene diskutovali, zatiaľ čo pre nás je to zrejmé," povedal predstaviteľ Bloc Quebecois.

Blanchet povedal, že spojenie Koruny s Kanadou je také staré, až je archeologické a že je ponižujúce byť stále spojený s Britániou, informuje portál ladbible.com. Počas svojho prejavu v utorok 25. októbra povedal, že je práve teraz po smrti kráľovnej Alžbety II. je vhodný čas, aby sa Quebec stal republikou. "Nedávna výmena stráží v Anglicku je príležitosťou pre Quebečanov a Kanaďanov, aby sa oslobodili od schátralého monarchického prepojenia," dodal v samostatnom vyhlásení.

Návrh sa však ukázal ako neúspešný, keďže 266 poslancov parlamentu hlasovalo drvivým „nie“ a len 44 bolo za, informuje agentúra Reuters.