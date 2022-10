Šéf OSN: Spoliehať sa ďalej na fosílne palivá je hlúpe

Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

„Keby svet, a predovšetkým Európa, v posledných dvoch desaťročiach masívne investovali do obnoviteľných energií, nečelili by sme energetickej kríze, akej dnes čelíme,“ povedal Guterres v rozhovore pre britskú stanicu BBC.

„A ceny ropy a plynu by neboli také vysoké, aké sú dnes,“ dodal v odpovedi na otázku o vojne na Ukrajine a jej následkoch, ku ktorým patrí aj určité zvýšenie produkcie fosílnych palív.

„Keďže sme dostatočne neinvestovali do obnoviteľných energií, teraz za to platíme,“ uviedol Guterres.

„Najhlúpejšie by bolo teraz sa spoliehať na to, čo nás doviedlo do tejto katastrofy,“ dodal.

Budúci mesiac sa v Egypte bude konať konferencia OSN o klíme, preto šéf OSN vyzval štáty, aby robili viac v boji proti globálnemu otepľovaniu.

OSN v správe zverejnenej v stredu uviedla, že súčasné klimatické záväzky krajín sveta ani zďaleka neobmedzia nárast globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia a planétu už aj tak nivočenú záplavami, vlnami horúčav a búrkami privedú ku katastrofickému otepleniu.

Kombinované záväzky takmer 200 krajín môžu obmedziť globálne otepľovanie do konca storočia len o približne 2,5 stupňa Celzia. Zďaleka to nepostačuje na naplnenie cieľov parížskej klimatickej dohody.

Guterres povedal, že „nárast teploty o 1,5 stupňa Celzia je stále možný. Ale sme na pokraji toho, že o túto možnosť prídeme“.