Ani po piatich rokoch si vedci nedokážu vysvetliť vzácneho návštevníka sústavy

Objekt, opradený záhadami objavil v roku 2017 astronóm Robert Weryk pomocou teleskopu Pan-STARRS na Havaji. V čase objavu sa Oumuamua nachádzal približne 33 miliónov km od Zeme. Doteraz sa predpokladá, že išlo o neveľký objekt, s dĺžkou od 100 metrov do jedného kilometra a svojim tvarom pripomínal cigaru.

Oumuamua sa u nás dlho nezdržal. Keďže pochádzal z medzihviezdneho priestoru, jeho rýchlosť bola privysoká na to, aby ho dokázala gravitácia nášho Slnka zachytiť. Hoci astronómovia predpokladali existenciu medzihviezdnych návštevníkov dlho pred objavom objektu Oumuamua, zatiaľ pozorovali len dva podobné kozmické objekty (druhým bola kométa 2I/Borisov).

Mimozemská sonda

Ani po piatich rokoch však nie je úplne jasné, čo presne bol tento objekt zač. Jedným z tých najzaujímavejších a bohužiaľ najmenej pravdepodobných je teória o tom, že objekt nebol asteroidom, ani kométou, ale mimozemskou sondou. Túto teóriu sformuloval harvardský profesor Avi Loeb, ktorý je tak trochu posadnutý hľadaním mimozemského života, občas aj na miestach, kde vôbec nie je. Jeho teória ale nebola úplným bláznovstvom.

Oumuamua totiž skutočne nezapadala do žiadneho z konvenčných vysvetlení. Astronómom poriadne pomotala hlavu aj pomerne netradičná obežná dráha objektu. Pri odchode zo Slnečnej sústavy, kedy objekt zápasil s gravitáciou Slnka, Oumuamua zrýchľoval, namiesto toho aby spomaľoval. Toto netradičné správanie vnuklo Loebovi myšlienku, že objekt nemusí byť tým, čím sa zdá. Na podporu svojej teórie vytvoril 22 matematických rovníc, ktoré to mali dokázať.

Samozrejme že nie každý akceptoval Loebovu teóriu. Takmer okamžite sa objavili štúdie, ktoré tvrdili, že Oumuamua má prirodzený pôvod a nie je ničím, čo by mohla mimozemská civilizácia vytvoriť. Objekt sa pohyboval rýchlosťou približne 26 km/s (93-tisíc km/h) a ak by cestoval k našej sústave od akejkoľvek hviezdy v rádiuse 32 svetelných rokov, cesta by mu trvala 400-tisíc rokov.

Ak by išlo naozaj o sondu mimozemskej civilizácie, ktorá chce skúmať Slnečnú sústavu, za tak dlhú dobu by našla lepšie prostriedky a my by sme si ju všimli, tvrdí štúdia z roku 2013. Autori práce zároveň považujú za veľkú náhodu aj to, že Oumuamua skončila u nás. Aby bola pravdepodobnosť aspoň o trochu väčšia, civilizácia by musela vyrobiť najmenej 100-tisíc rovnakých sond.

Čo je teda Oumuamua?

Najsprávnejšia odpoveď na túto otázku je, že nevieme a s najväčšou pravdepodobnosťou to už nikdy nezistíme. Podľa jednej z novších teórií je možné, že planéty podobné Neptúnu dokážu zo sústavy vyhodiť trilióny malých objektov ako Oumuamua. Niektoré z nich sa dostanú do našej sústavy, iné možno skončia niekde úplne inde.

Jednou z možností je, že iná sústava objekt vyvrhla von, no niektorí astronómovia sa prikláňajú k názoru, že môže ísť o úlomok planéty, podobnej Plutu. Podľa tejto teórie je Oumuamua kusom dusíkového ľadu, ktorý vznikol po zničení vzdialenej exoplanéty. Úlomky sveta, podobného trpasličej planéte sa následne mohli dostať do celého vesmíru.

Vedcom sa objekt Oumuamua nepodarilo preskúmať preto, lebo sa v našej sústave nezdržal dostatočne dlho. Preto rozmýšľajú nad konceptom misie, ktorá by si podobných návštevníkov počkala priamo vo vesmíre.