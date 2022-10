V Prahe sa zhromaždili tisícky ľudí na pamiatku obetí streľby v Bratislave

Na proteste s názvom "Spoločne proti nenávisti" si uctili pamiatku obetí streľby na Zámockej ulici v Bratislave a vyjadrili nesúhlas s nenávisťou voči menšine LGBT+ ľudí. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Organizátori tiež pripomenuli všetky obete násilia založeného na predsudkoch. Počas protestu podporili otvorenú výzvu českej vláde a parlamentu. Uvádzajú v nej konkrétne kroky na zlepšenie života tejto komunity vrátane urýchleného schválenia manželstva pre všetkých a zastavenie povinnosti kastrácie u trans ľudí pri žiadosti o úradnú zmenu pohlavia. Výzva má podľa údajov organizátorov viac ako 17 tisíc podpisov.

Na akcii, ktorá trvala približne tri hodiny, prehovorili viaceré osobnosti verejného a kultúrneho života. Napriklad splnomocnenkyňa pre ľudské práva Klára Šimáčková Laurenčíková, predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť Dana Drábová či mediálne známe osobnosti – youtuber Kovy, redaktor Filip Titlbach, herci Daniel Bambas či Jan Cina.

Ľuďom sa z pódia prihovoril aj Roman Samotný, majiteľ bratislavského podniku Tepláreň, pred ktorým sa vražda stala. Povedal, že teroristický útok pred Teplárňou bol namierený na základy našej spoločnosti. „Jeho cieľom bolo zabiť pocit bezpečia, popraviť našu schopnosť žiť vedľa seba vo vzájomnej úcte a rešpekte. Obeťami boli tentoraz LGBTI+ ľudia,“ povedal Samotný a položil otázku, kto bude ďalší. „Kto ďalší bude na rane ďalších šialencov, ktorých myseľ otrávili konšpirácie a hoaxy?“ dodal majiteľ Teplárne.

Poďakoval za to, že v českých mestách nachádzajú domov mnohí LGBT+ ľudia zo Slovenska, pre ktorých je atmosféra na Slovensku neznesiteľná. Zároveň vyzval ľudí, aby boli ostražití pred bujnením nenávisti, ktorá začína podľa jeho slov prerastať aj v českej spoločnosti. „Nedovoľte, aby to zašlo tak ďaleko, ako sa to stalo na Slovensku,“ dodal Samotný.

Organizátori na záver oznámili, že spomienka na podporu Juraja a Matúša sa bude konať každoročne až dovtedy, kým vláda nesplní podmienky dnešnej výzvy.

V centre Bratislavy na Zámockej ulici pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita, 12. októbra extrémista zastrelil dvoch mužov a zranil jednu žena. Z miesta činu potom ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.