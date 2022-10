Voľby naznačia celoslovenské trendy vývoja nálad voličov, tvrdí politológ

Voľby do vyšších územných celkov sú považované za indikátor vývoja nálad voličov aj vo vzťahu k voľbám do Národnej rady (NR) SR a v tomto zmysle budú ich výsledky hodnotiť aj analytici. V TASR TV to povedal politológ Juraj Marušiak.

Po zverejnení výsledkov komunálnych a regionálnych volieb budú podľa neho analytikov zaujímať výsledky jednotlivých strán, ale aj štruktúra a úspešnosť rôznych druhov predvolebných koalícií. „Môže to naznačovať, ako sa bude uberať budovanie koalícií v budúcnosti," upozornil politológ. Čo sa týka úspechu strán v aktuálnych voľbách, dôležité podľa neho budú počty úspešných kandidátov, ale aj samotná schopnosť strán postaviť perspektívne osobnosti. „Príčinou neúspechu niektorých strán v predchádzajúcich voľbách bolo, že nemali koho na regionálnej a lokálnej úrovni postaviť, a tak fakticky stratili vplyv v regionálnej politike," uviedol Marušiak. Za kľúčový faktor, ktorý ovplyvní výsledky v regionálnych a komunálnych voľbách, považuje schopnosť konkrétnych kandidátov mobilizovať svoj elektorát. Na Slovensku budú prvýkrát komunálne aj regionálne voľby v ten istý deň. „Samotné spojenie termínov volieb podľa mňa nie je zlý krok. Druhá vec je, ako sú tieto voľby načasované," skonštatoval Marušiak s tým, že budú počas predĺženého víkendu pred Dušičkami. „Veľa ľudí to zrejme využije na dlhší odchod z miesta bydliska. A v spojených voľbách je možné voliť len na mieste svojho trvalého bydliska," dodal. Za šťastný nepovažuje ani kratší volebný deň do 20.00 h. Spojenie regionálnych a komunálnych volieb podľa neho vytvorilo podmienky na to, aby mohli strany koncipovať vnútorne koherentnú stratégiu už na komunálnej úrovni. „Ale pochybujem, že sa to reálne stalo," naznačil politológ. Politické strany podľa neho zohrajú významnejšiu úlohu vo veľkých mestách a veľkých mestských častiach. Na úrovni menších miest, obcí alebo malých mestských častí stále bude hrať dôležitú úlohu personálny faktor, uzavrel.