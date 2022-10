Gröhling namieta úpravy v reforme poradní, Vašečka hovorí o prechodnej zmene

Vyhlásil to exminister školstva a poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Branislav Gröhling na stredajšej tlačovej konferencii. Odmieta napríklad zníženie piatich navrhovaných zamestnancov na plný úväzok oproti pôvodnému návrhu na dvoch. Po takejto zmene podľa jeho slov SaS nemôže za reformu zahlasovať. Predseda parlamentného školského výboru Richard Vašečka (OĽANO) pre TASR reagoval, že nejde o trvalé riešenie, ale o prechodné ustanovenie. Má sa predísť výpadku tejto služby.

„Poslanci OĽANO po súhlase ministra školstva podali pozmeňujúci návrh, ktorý robí s reformou poradní úplný koniec. Robí krok dozadu, odkladá ju o jeden rok. Znižuje starostlivosť o tých, pre ktorých zmeny robíme,“ uviedol Gröhling. Priblížil, že reforma mala priniesť pomoc žiakom so špeciálnymi potrebami pri ich diagnostike i začleňovaní do škôl a mala pomôcť aj rodičom. Poukázal na míľniky plánu obnovy a naviazanie opatrení na vyplácanie financií z neho.

Gröhling trvá na zmene systému poradní, na zlúčení ich dvoch typov pod jednu strechu a tiež na potrebe zlepšiť kvalitu poskytovanej pomoci. Poukázal na to, že množstvo poradní má odborníkov zazmluvnených len na čiastočný úväzok, pričom nestíhajú riadne pomáhať každému dieťaťu. Rovnako trvá na zmene financovania, podľa ktorej by sa im nemali vyplácať prostriedky len za diagnostiku dieťaťa, ale aj za ďalšiu prácu s ním. Poukázal na problémy z praxe a na nadmernú diagnostiku. Pozmeňujúci návrh podľa neho umožní návrat takýchto negatívnych javov.

„Nerobíme krok späť, ale dopredu, len ho robíme pomalšie,“ reagoval Vašečka. Ozrejmil, že rezort školstva dostal odozvu na pripravovanú reformu s tým, že by mohol hroziť výpadok služby a poradne by sa nestihli na zmenu pripraviť ani po personálnej stránke. Preto rezort podľa jeho slov vypracoval pozmeňujúci návrh, ktorý rieši prechodné ustanovenia do konca roka 2023.

Pozmeňujúci návrh k novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení by mohol zaviesť zmiernené podmienky personálneho zabezpečenia poradní do 31. decembra 2023. Zjednodušiť sa má nábeh ich činnosti. Návrh síce podľa slov predkladateľov ponecháva súhrnný počet úväzkov odborných zamestnancov, no vymedzuje počet zamestnancov, pri ktorých sa vyžaduje plný úväzok a pri ostatných odborných zamestnancoch umožňuje vyskladanie do celkového počtu nižších úväzkov.

Okrem toho hovorí, že vzhľadom na proces transformácie poradenstva a prevencie nie je dôvod vyžadovať zriadenie elokovaného pracoviska len v priestoroch školy. Navrhuje sa, aby sa mohlo zriadiť aj mimo školy.