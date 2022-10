Vagnerovci verbujú aj Afgancov s výcvikom západných armád

Píše o tom americký magazín Foreign Policy s odvolaním sa na vlastné zdroje.

Bývalí velitelia a príslušníci elitnej afganskej jednotky Commando Corps nachádzajúci sa v Afganistane podľa zistení tohto periodika dostávajú správy od ruských verbovačov, ktorí im za účasť vo vojne na Ukrajine sľubujú štedrý žold, uvádza stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Commando Corps bola svojho času najbojaschopnejšou jednotkou afganskej armády, ktorú vycvičili americkí a britskí inštruktori.

Politico s odvolaním sa na viaceré afganské vojenské a bezpečnostné zdroje píše, že ľahká pechota vycvičená americkými inštruktormi, ktorá takmer 20 rokov bojovala po boku amerických a iných spojeneckých špeciálnych jednotiek, by mohla byť práve tým, čo Rusko na ukrajinskom bojisku potrebuje.

Mnohí príslušníci jednotky Commando Corps, ktorá mala svojho času 20.000 až 30.000 mužov, zostali v Afganistane aj po tom, keď sa vlani v auguste po stiahnutí západných síl - ujali v krajine moci islamskí radikáli z hnutia Taliban.

Z Afganistanu bolo vtedy evakuovaných len niekoľko stoviek vyšších dôstojníkov. Tisíce ďalších príslušníkov komanda ušli do susedných štátov, keď Taliban prenasledoval a zabíjal lojálnych stúpencov zosadenej afganskej vlády.

Mnohí z veliteľov, ktorí zostali v Afganistane, sa skrývajú, aby sa vyhli zatknutiu a možno aj poprave.

Foreign Policy pripomína, že Spojené štáty za zhruba dve desaťročia vynaložili na vybudovanie afganských obranných a bezpečnostných síl takmer 90 miliárd dolárov.

Hoci sa tieto sily vlani ako celok ukázali ako nekompetentné, keď v priebehu niekoľkých týždňov vydali krajinu Talibanu, ich velitelia boli vždy vysoko cenení. Vycvičili ich totiž príslušníci námorných, vzdušných a pozemných tímov námorných síl USA (Navy SEALs) a špeciálnych jednotiek britskej armády (SAS).

Teraz sú títo Afganci bez práce a bez nádeje, mnohí stále čakajú na presídlenie do Spojených štátov alebo Británie, čo z nich momentálne robí ľahký cieľ pre verbovačov do ruskej armády, konštatuje Foreign Policy.

Na ich zraniteľnosť voči náboru zo strany krajín nepriateľských voči Spojeným štátom upozornil v správe o vlaňajšej evakuácií amerických síl z Afganistanu republikánsky kongresman Michael McCaul.

Dodal, že „ak by boli prinútení alebo kooptovaní do spolupráce s protivníkom vrátane medzinárodných teroristických skupín, ako je Islamský štát - Chorásán, alebo štátov, ako sú Čína, Rusko a Irán, mohli by potenciálne predstavovať riziko pre bezpečnosť USA“.

Bývalý dôstojník afganského komanda podľa Foreign Policy uviedol, že podľa jeho názoru za náborom príslušníkov afganských špeciálnych jednotiek stojí polovojenská súkromná armáda, známa ako Vagnerova skupina.

Dodal, že vagnerovci verbujú „ľudí z celého sveta“. Podľa neho to je „jediný subjekt, ktorý verbuje cudzincov“ (pre Rusko), nerobí to priamo ruská armáda.

Zdroj tiež uviedol, že elitnými západnými jednotkami vycvičení Afganci by boli radšej, keby ich „využili západní spojenci, aby bojovali po boku Ukrajincov. Nechcú bojovať za Rusov, Rusi sú pre nich nepriateľ. Ale čo iné majú robiť?“

Niektorí bývalí afganskí velitelia hlásia, že ich verbovači kontaktovali cez aplikácie WhatsApp a Signal s ponukou pripojiť sa k subjektu, ktorý niektorí experti označili za ruskú „zahraničnú légiu“ pre boje na Ukrajine.

Správy o údajnom nábore Afgancov vyvolali u bývalých príslušníkov vojenských a bezpečnostných zložiek znepokojenie - tvrdia, že ponuke z Ruska by mohlo podľahnúť až 10.000 bývalých afganských „commandos“.

Ako uviedol iný vojenský zdroj, títo muži „nemajú žiadny domov, žiadnu prácu, žiadnu budúcnosť. Nemajú čo stratiť.“

Vysvetlil, že v Pakistane, Iráne či Turecku môžu bývalí príslušníci kománd zarobiť od troch do 10 dolárov na deň, takže ak im vagnerovci ponúkajú 1000 dolárov, časť z nich to zrejme neodmietne.

Zdroj tiež objasnil, že „ak sa nájde jeden chlap, ktorý sa dá naverbovať, môže sa k nemu pridať polovica jeho starej jednotky, pretože sú ako bratia - a čoskoro máte celú čatu.“

Foreign Policy pripomína, že vagnerovci sú kontroverzná polovojenská organizácia, ktorá oficiálne neexistuje, ale k jej založeniu sa nedávno prihlásil Jevgenij Prigožin, Putinov spolupracovník. Ten ju pravdepodobne financuje prostredníctvom ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU.

Vagnerovci sa údajne prvýkrát objavili na Kryme po jeho anexii od Ukrajiny Moskvou v roku 2014 a odvtedy títo žoldnieri pôsobili aj v Sýrii, Líbyi a na iných miestach v Afrike. Nedávno sa objavil videozáznam, ako Prigožin v ruských väzniciach verbuje väzňov, pričom za ich nasadenie do bojoch na Ukrajine im sľubuje odpustenie ich trestov.