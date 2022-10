Ak Rusko použije špinavú bombu, bude niesť následky, pripomínajú USA

Na tlačovom brífingu to uviedol hovorca ministerstva obrany Pat Ryder. Správa je prevzatá z agentúry DPA.

Hovorca povedal, že nebude zachádzať do podrobností o tom, aké by to malo následky, ale boli by Rusku „komunikované na rôznych úrovniach“.

Ryder taktiež odmietol falošné tvrdenia Ruska, že Kyjev použije „špinavú bombu“. Dodal, že USA situáciu „neustále sledujú“. Bližšie podrobnosti odmietol poskytnúť.

Americký prezident Joe Biden v utorok varoval Rusko pred použitím jadrovej zbrane vo vojne na Ukrajine a povedal, že takéto vystupňovanie konfliktu by bolo ťažkou chybou.

Rusko tento týždeň vyhlásilo, že Ukrajina zrejme použije tzv. špinavú bombu na svojom vlastnom území. Špinavá bomba je konvenčná bomba s prímesou rádioaktívneho, biologického alebo chemického materiálu, ktorý sa rozptýli pri výbuchu do veľkej oblasti. Pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu, približuje agentúra AFP.

Spojené štáty a ich spojenci majú podozrenie, že Rusko môže použiť špinavú bombu pri útoku, z ktorého obviní niekoho iného (útok pod falošnou vlajkou). Takto bude môcť Moskva ospravedlniť použitie tradičných jadrových zbraní, keďže sa cíti ohrozená postupujúcou ukrajinskou armádou na východe a juhu Ukrajiny.