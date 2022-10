Baletný majster Baryšnikov pochválil Putinovho odporcu Navaľného ako "šialene odvážneho"

Väzneného ruského opozičného lídra ocenila v pondelok organizácia na ochranu ľudských práv Train Foundation svojou výročnou cenou. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.

Organizácia Train Foundation so sídlom v New Yorku udelila „Cenu za občiansku odvahu“ za rok 2022 Navaľnému v neprítomnosti. Slávnosť sa konala v pondelok večer na pôde Newyorskej univerzity.

Baryšnikov (74), ktorý sa angažuje v oblasti ľudských práv, povedal, že poslaním Navaľného je „presadzovať demokratickejšiu víziu pre Rusko“. Navaľnyj je v boji proti „ďalšiemu brutálnemu autoritárskemu Rusku šialene odvážny“.

Baryšnikov v roku 1974 počas turné so sovietskym štátnym baletom ušiel do Kanady a o rok sa presťahoval do USA.

Train Foundation pri odovzdávaní ceny vyzdvihla Navaľného „priekopnícku prácu pri presadzovaní slobody a transparentnosti v Rusku“. Ocenenie prevzali v jeho mene dvaja kolegovia. Šéf Navaľného štábu Leonid Volkov povedal, že Navaľnyj v ruskej väznici „dokazuje odvahu každý deň“ v cele s rozmermi 2 metre krát 3 a pol metra. „Každý deň je previerkou občianskej odvahy,“ dodal.

Ruské úrady proti Navaľnému vedú niekoľko trestných stíhaní a podľa jeho spolupracovníkov ho Kremeľ má v úmysle držať za mrežami natrvalo. V najnovšom prípade ho vyšetrujú pre údajné propagovanie terorizmu a z vyzývania na podnikanie a financovanie extrémistických činov, ako informoval samotný Navaľnyj na sociálnych sieťach. V prípade odsúdenia zostane vo väzení 30 rokov. Súd tiež minulý týždeň zamietol jeho odvolanie proti deväťročnému trestu za spreneveru a pohŕdanie súdom.

Putinovho ostrého kritika Navaľného zatkli v januári 2021 pri návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po ťažkej otrave, z ktorej obviňuje Kremeľ. Ruské úrady akúkoľvek účasť na otrave popierajú.

Navaľného odsúdili na 2,5 roka za porušenie pravidiel podmienečného prepustenia, čo západní lídri označili za politicky motivovaný krok. V marci ho odsúdili na deväť rokov za spreneveru peňazí svojej nadácie a urážku sudcu počas súdneho procesu. Navaľnyj tieto obvinenia odmietol ako politicky motivované.

Ruský prezident Vladimir Putin po invázii na Ukrajinu pred ôsmimi mesiacmi zosilnil zásahy proti svojim odporcom a miestnym predstaviteľom udelil minulý týždeň mimoriadne bezpečnostné právomoci, ktoré im umožňujú podnikať ešte krutejšie kroky.